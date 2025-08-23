Ovako izgledaju Bregovićeve kćeri: Svaka je različite vjere, jedna čak prakticira budizam

Unatoč bogatoj i dugoj glazbenoj karijeri, Goran Bregović (75) uvijek je isticao kako mu najveći ponos i uspjeh nisu koncerti ni nagrade, već njegova djeca. Sa suprugom Dženanom, bivšom manekenkom čija je ljepota godinama privlačila pažnju javnosti, dobio je tri kćeri, Emu, Unu i Lulu, a svaka od njih krenula je vlastitim putem.

Zanimljivo je da su Bregovićeve nasljednice odabrale i različite duhovne pravce. Jedna je pravoslavka, druga budistica, a treća muslimanka, što glazbeniku nikada nije predstavljalo problem. Naprotiv, uvijek je naglašavao da im je dao slobodu da same pronađu svoj put.

Najstarija kći Ema magistrirala je u Školi likovnih umjetnosti u francuskom Nantesu, a publika u Beogradu već je imala priliku vidjeti njezine konceptualne izložbe. Una, srednja kći, odlučila se okušati u glumi – prvu ulogu ostvarila je u filmu "Kruna". Najmlađa, dvadesetjednogodišnja Lula, još uvijek istražuje svoje interese: bavi se plesom i modelingom, dok joj je velika strast i nail art.

"Supruga i ja smo im ostavili slobodu izbora pa će same odabrati što žele. Najstarija Ema studira slikarstvo, srednja Lula je vitka i visoka, prava ljepotica, ali ne želi se baviti manekenstvom premda ima ugovor s jednom od najvećih svjetskih agencija čiji su je skauti zapazili na ulici, a najmlađa Una je još premala da bi se vidjelo na koju će stranu potegnuti. Sve smo ih upisali u baletsku i glazbenu školu, ali ih je jedino Lula završila", rekao je Brega za Story.rs.

No, osim spomenute tri ljepotice koje je dobio u braku s Dženanom, poznati glazbenik ima i kćer Željku (53), koju je dobio sa sarajevskom plesačicom Jasminkom prije nego što je upoznao sadašnju suprugu.

