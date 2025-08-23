'Ovo tjera suze na oči': Kristijan Iličić je postao skrbnik djevojčice iz Etiopije

Najpoznatiji hrvatski putopisac i bloger Kristijan Iličić, koji je obišao svih 197 država svijeta, nedavno je boravio u Etiopiji, a od tamo je sa svojim pratiteljima podijelio dirljivu vijest. Naime, postao je skrbnik djevojčice Melke, koju je već ranije tetovirao na svojoj ruci, želeći time zauvijek sačuvati uspomenu na nju.

„Htio bih s vama podijeliti predivan trenutak u životu Melke – djevojčice iz Etiopije koju sam tetovirao na svojoj ruci. Kako sam i obećao, Melke je krenula u školu. Iza sebe je ostavila malo selo i preselila se u veći grad, gdje je čeka puno više prilika i kvalitetnije obrazovanje“, započeo je Iličić svoju objavu.

Dodao je kako je sada i službeno upisan u njezine dokumente kao skrbnik.

"Pobrinut ću se da joj tijekom cijelog školovanja, pa sve do fakulteta, budu pokriveni svi troškovi života, hrane, smještaja i, naravno, obrazovanja. Sve što želim je da ima priliku ostvariti svoje snove i izgraditi život kakav zaslužuje", napisao je.

Foto: Instagram

Objava je izazvala brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su mu u komentarima zahvalili i čestitali na humanosti.

"Nisam odavno nista ljepše pročitala", "Ovo je nešto što vrijedi svakog slova komentirati. Bravo. Bog nek ti vrati duplo, ovakvi kao ti su zvijezda, i takvi kao ti vrijede", "Veliki ste čovjek sa posebnim srcem. Da vas dragi Bog čuva na svakom koraku. Imate od nas veliki respekt", "Ovo natjera i suze na oči, pa svaka čast", pisali su pratitelji.

