Voditeljica Ana Radišić: 'Izbacila sam gluten, šećere i laktozu, ali ključ je…'

Ana Radišić (37) novinarka, televizijska voditeljica, podcasterica i poduzetnica, jedno je od najprepoznatljivijih lica domaće medijske scene. Od prvih koraka na riječkom Kanalu Ri do vlastitog “Ana Radišić Podcasta”, izgradila je impresivnu karijeru u kojoj spaja profesionalizam, kreativnost i autentičnost.

U našem beauty intervjuu otkrila nam je svoje ljetne rituale, omiljene proizvode i filozofiju ljepote.

Ana, kako izgleda vaše idealno ljeto – gdje vas možemo pronaći kad se želite odmoriti?

Ljeto je moje najdraže godišnje doba. Najbolji i najdraži punjač baterija. Na moru svake godine provodim mjesec i pol dana i najsretnija sam što to vrijeme dijelim s ljudima koje volim – obitelji i na mjestima za koja sam vezana i koja su mi prirasla srcu. To su mjesta na kojima se vraćam na svoje “tvorničke postavke”.

Jeste li više tip za mirno ljetovanje uz knjigu ili za aktivno istraživanje novih destinacija?

S obzirom na to da mi je tempo života poprilično dinamičan i izazovan, ljeta su mi mirnija – staloženija i uvijek nekako “sporija”. Uživam u spontanosti, neplaniranju, bivanju u trenutku te planovima koji se događaju doslovno prema osjećaju.

Koja vam je najdraža ljetna destinacija u Hrvatskoj, a koja u inozemstvu?

Moja Raslina pored Šibenika moj je “centar svita” i drugi dom. Obožavam Šibenik, Split i otok Vis. Korijeni mojih roditelja su iz tih krajeva i ondje se osjećam najljepše, tamo se najviše regeneriram i provodim najposebnije trenutke. Inozemstvo i ljeto volim isključivo kada je kod nas zima.

Nedavno ste objavili fotografije s mora i stvarno izgledate predivno. Bez koja tri proizvoda ne izlazite iz kuće ljeti?

Hvala vam na komplimentima! Ljeti su kosa i koža odmorne, zato i izgledaju ljepše jer se trudim da budu što prirodnije. Sunce, sol i odmor moj su najljepši make up. Odmor i njega, puno sna i visoki SPF – to je moj recept.

Imate li neki beauty ritual bez kojeg ne možete zamisliti svoj dan?

Visoki SPF za kožu lica i tijela te dobra i adekvatna hidratacija.

Kako njegujete kosu nakon izlaganja suncu i moru?

Godinama je njegujem proizvodima koji štite i obnavljaju kosu. Koristim ih i doma i na plaži. Kérastase Soleil ljetna linija moj je najdraži ljetni saveznik.

SPF – koristite li ga samo ljeti ili tijekom cijele godine?

Ljeti obavezno. Zimi nisam toliko savjesna, ali trebala bih biti.

U top ste formi. Vježbate li svaki dan i kako?

Vježbam tri puta tjedno u centru Body & Mind, gdje je moj najdraži prijatelj i saveznik mojih leđa – reformer. Osim reformera i stott pilatesa, sjajni treneri mi svaki put prilagođavaju treninge i kombiniraju različite vrste vježbi, gdje je osnova inteligentan pristup pokretu i svjesno odrađivanje baš svakog treninga.

Koji vam je omiljeni način rekreacije kad ste na moru?

Plivanje i duge večernje šetnje.

Postoji li neki ljetni obrok ili napitak koji vam je neizostavan dio dana?

Limunada!

Koliko vam je važna prehrana u održavanju forme i kože? Imate li neke omiljene zdrave namirnice?

Izuzetno je važna. Obožavam mediteransku kuhinju, ribu, maslinovo ulje. Svježe voće i povrće, pogotovo sezonsko ljeti. Posljednjih godina sam izbacila gluten, šećere i laktozu, no umjerenost je ključ.

Koje savjete za zdravo tijelo i kožu biste podijelili s našim čitateljicama koje žele izgledati poput vas?

Kažu da je ljepota odraz naše nutrine – složila bih se s tim. Kada hranimo unutarnji kompas ljubavlju prema sebi i svome tijelu, kao i vrijednostima koje život čine kvalitetnijim, kada smo okruženi pravim ljudima – osmijeh nam je prirodno najljepši, bez ikakvih dodataka. Najbolji dodatak je upravo to da činimo, radimo i hranimo se onim što volimo.

Koja vas ljetna uspomena uvijek nasmije?

Srce mi je najsretnije uvijek pri samoj pomisli na ljeto. Svaki ljetni dan za mene je hrana za dušu – prilika da sam prirodna, svoja, neopterećena i najsretnija. Uvijek.

