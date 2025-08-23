Halid Bešlić završio u bolnici
Pjevač je otkazao koncert zakazan za 27. kolovoza
Legendarni pjevač Halid Bešlić (71) hitno je hospitaliziran u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, gdje se nalazi na Odjelu nefrologije, javljaju regionalni mediji.
Zbog zdravstvenih problema bio je primoran otkazati koncert u Gradačcu. Nastup je bio zakazan za srijedu, 27. kolovoza, no organizatori su potvrdili da će publika morati pričekati novi datum.
"Nažalost, dužni smo obavijestiti publiku da je koncert Halida Bešlića otkazan iz zdravstvenih razloga. Iako je postojala velika želja da se nastupi prve sajamske večeri, Halid je u ovom trenutku primoran posvetiti se svome zdravlju i procesu rehabilitacije. Uvjereni smo da će nova prilika za susret doći uskoro", stoji u priopćenju.
Ovo nije prvi put da se Bešlić suočava s ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama. Nakon teške prometne nesreće 2009. godine, u kojoj je izgubio oko i zadobio povrede pluća, pjevaču je ugrađen stent. Osim toga, već godinama se bori i s dijabetesom, zbog čega njegovo zdravstveno stanje zahtijeva stalnu brigu i nadzor.
Unatoč svemu, pjevač je početkom godine najavio veliki koncert u zagrebačkoj Areni, planiran za 20. prosinca. Time bi legenda sevdaha i omiljeno regionalno lice upisala već sedmi nastup u toj dvorani.
