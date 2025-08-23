Jelena Rozga slavi 48. rođendan, a izgleda kao djevojčica: Ovo su njena najbolja izdanja

Jedna od najvećih glazbenih zvijezda na domaćoj sceni, Jelena Rozga, danas slavi svoj 48. rođendan. Karijeru je započela kao balerina, a široj javnosti prvi put se predstavila 1995. godine na Dori, gdje je nastupila u bijeloj baletnoj haljini i osvojila drugo mjesto.

Rođena Splićanka svojim izgledom i energijom već godinama prkosi vremenu, a obožavatelji je od milja zovu "vječnom djevojčicom". U galeriji pogledajte kako je Jelena kroz godine zadržala mladolik izgled.