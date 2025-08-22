Nedostatak novca ili želja za slavom? Karijeru počeli u porno industriji pa postali holivudske face

Malo je tema u svijetu filma koje izazivaju toliko znatiželje i kontroverzi kao priče o glumcima koji su, prije nego što su zakoračili na crveni tepih i osvojili Hollywood, karijeru započeli u erotskim ili čak pornografskim filmovima. Dok su neki to učinili iz nužde, u vrijeme kada su jedva spajali kraj s krajem, drugi su tek kratko eksperimentirali s erotskom scenom prije nego što su pronašli svoj pravi put u glumi. Iako je stigma pornografske industrije gotovo uvijek predstavljala prepreku, nekolicina njih uspjela je nadmašiti prošlost i izgraditi karijere koje ih danas svrstavaju među ikone svjetskog filma.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone (79) je najpoznatiji primjer glumca koji je na samom početku svoje karijere snimio porno film, a kasnije postao jedna od najvećih hollywoodskih zvijezda. Godine 1970., dok je bio u teškoj financijskoj situaciji, prihvatio je ulogu u niskobudžetnom erotskom filmu The Party at Kitty and Stud’s. Radilo se o produkciji bližoj softcoreu nego pravoj pornografiji, ali film je imao dovoljno eksplicitnih scena da se o njemu kasnije govorilo kao o Stalloneovim “porno počecima”. Kada je nekoliko godina kasnije postigao svjetsku slavu, isti film je reizdan pod naslovom The Italian Stallion kako bi se iskoristilo njegovo novo ime i popularnost. Prekretnica u njegovom životu dogodila se 1976. kada je napisao scenarij za Rocky i inzistirao da sam igra glavnu ulogu. Film je osvojio tri Oscara, uključujući onaj za najbolji film, i lansirao Stallonea među zvijezde. Nakon toga uslijedili su legendarni serijali Rocky i Rambo, a kasnije i uspješnice poput Cliffhangera, Demolition Mana i The Expendables.

Jackie Chan

Jackie Chan (71) također ima epizodu iz mladosti koju filmska industrija često prešućuje. On se 1975. pojavio u hongkonškoj erotskoj drami All in the Family. Film spada u takozvanu “Category III” produkciju, što je azijski pandan softcore erotici. Iako nije riječ o pravoj pornografiji, sadržavao je eksplicitne scene koje su obilježile Chanov rani pokušaj da opstane u industriji. Vrlo brzo nakon toga Chan je pronašao svoj prepoznatljiv stil, spoj akrobatskih borilačkih scena i komičnih elemenata i s filmovima poput Drunken Mastera i Police Storyja probio se najprije u Hong Kongu, a zatim i u Hollywoodu. Svjetsku slavu donijeli su mu Rush Hour i Shanghai Noon, dok je mlađim generacijama postao poznat i kroz sinkronizaciju u crtiću Kung Fu Panda.

Cameron Diaz

Cameron Diaz (52) povezuje se s glasnom pričom koja nikada nije potvrđena. Na početku karijere radila je kao model, a sredinom devedesetih pojavila se informacija da je, prije nego što je postala slavna, snimila softcore porno film. Šuškalo kako je film imao sado-mazo tematiku u kojem je bila i scena grupnog seksa. Prema glasinama, kasnije je sama otkupila prava na taj materijal kako se ne bi distribuirao. Međutim, nikada nije pronađen dokaz da je uistinu bila dio pornografske industrije. Njezin stvarni glumački debi bio je 1994. u filmu The Mask s Jimom Carreyjem, nakon čega je postala jedna od najtraženijih glumica u Hollywoodu. Uslijedili su hitovi poput There’s Something About Mary, Charlie’s Angels, Vanilla Sky i serijal Shrek, gdje je posudila glas princezi Fioni. Diaz se 2014. povukla iz glume, a vratila se tek 2024. godine.

Traci Lords

Za razliku od nje, Traci Lords (57) uistinu je bila zvijezda porno industrije. Tijekom osamdesetih postala je jedno od najpoznatijih imena na toj sceni, sve dok nije otkriveno da je većinu filmova snimila dok je bila maloljetna. Skandal je gotovo uništio porno industriju jer su svi njezini filmovi morali biti povučeni iz distribucije. Nakon toga okrenula se klasičnoj glumi i glazbi. Pojavila se u filmu Cry-Baby s Johnnyjem Deppom, zatim u Bladeu iz 1998., te u popularnim serijama poput Melrose Placea i Profilera. Iako nikada nije postala glumica A-liste, uspjela je izgraditi respektabilnu karijeru i ostati prisutna u javnosti izvan porno industrije.

Sasha Grey

Sasha Grey (37) predstavlja suvremeniji primjer. Ona je od 2006. do 2011. bila jedna od najpoznatijih porno glumica na svijetu i smatrala se svojevrsnim simbolom nove generacije u toj industriji. No, njezina ambicija bila je veća od pornografije pa ju je 2009. Steven Soderbergh angažirao za glavnu ulogu u filmu The Girlfriend Experience. To joj je otvorilo vrata u svijet nezavisnih i umjetničkih filmova. Grey se pojavila i u seriji Entourage, a kasnije se posvetila glazbi kao DJ-ica te pisanju knjiga. Iako nikada nije postala velika hollywoodska zvijezda, stekla je status kultne figure i ostala prisutna u pop kulturi.

