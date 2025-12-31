Ovim znakovima doček 2026. pretvara se u noćnu moru: Čeka ih kaos kakvom se najmanje nadaju

Dok se čaše pune i ispraća se stara godina, većina nas se nada novom početku ispunjenom optimizmom. Međutim, prijelaz iz 2025. u 2026. godinu neće za sve biti ispunjen slavljem i lakoćom.

Rijetki planetarni pomaci i napeti kozmički aspekti stvaraju pozornicu za radikalne promjene, a za četiri horoskopska znaka, doček Nove godine mogao bi se pretvoriti u razdoblje intenzivnih izazova, unutarnjih kriza i duhovnih testova. Umjesto vatrometa i veselja, mogli bi se suočiti s karmičkim pritiskom koji će ih natjerati da se suoče sa samima sobom.

Godina 2026. najavljuje početak potpuno nove ere, s planetima koji ulaze u znakove u kojima nisu bili desetljećima, pa čak i stoljećima.

Za neke, ovo će biti samo prolazna nervoza, no za četiri horoskopska znaka, ovaj kozmički sraz mogao bi postati prekretnica, posebno po pitanju mentalnog zdravlja i emocionalne stabilnosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Lav: Kad slavlje postane preispitivanje identiteta

Lavovi će u 2026. godinu ući s osjećajem velikih očekivanja. Jupiter, planet obilja i sreće, ulazi u njihov znak krajem lipnja, obećavajući godinu rasta i optimizma. Ipak, sam početak godine donosi sasvim drugačiju priču.

Pritisak nadolazeće ekspanzije može se osjećati kao teret, a kozmička klima oko dočeka Nove godine potiče osjećaj pritiska bez jasnog smjera. Ovo nije vrijeme za površno slavlje, već za duboko preispitivanje.

Godina 2026. pokreće potpuno novi ciklus pomrčina na osi Lav-Vodenjak, prvi put nakon niza godina, što će radikalno utjecati na njihovu sliku o sebi i partnerstvima.

Umjesto da uživaju u zabavi, lavovi bi se mogli naći u vrtlogu misli o tome tko su zapravo i kamo idu. Pitanja o vlastitoj vrijednosti, autentičnosti i smislu uspjeha mogu isplivati na površinu, čime će pretvoriti svečanu noć u neočekivanu seansu introspekcije.

Za fiksni znak poput lava, ove nagle promjene mogu biti zastrašujuće, ali su nužne za dugoročni rast.

Foto: Shutterstock

Djevica: Obračun u odnosima umjesto zdravica

Za djevice, napetost se gomila već neko vrijeme. One su usred serije pomrčina koja utječe na njihovu kuću partnerstva još od 2024. godine, a prijelaz u 2026. samo pojačava pritisak.

Kozmički sukob Marsa i Saturna izravno pogađa njihove zone odnosa, bilo da se radi o romantičnim, prijateljskim ili poslovnim vezama. Mogle bi se naći u situaciji da preuzimaju previše odgovornosti za druge ili se osjećaju zarobljeno u obrascima krivnje.

Doček Nove godine mogao bi postati pozornica za dugo odgađani obračun. Pitanja reciprociteta, granica i emocionalne podrške doći će u prvi plan.

Ako su djevice dugo zanemarivale vlastite potrebe kako bi udovoljile drugima, ova noć bi mogla donijeti neizbježnu konfrontaciju. Umjesto da nazdravljaju budućnosti, mogle bi provesti noć u teškim razgovorima, postavljajući ultimatume ili se suočavajući s posljedicama pasivne agresije.

Ovaj period zahtijeva postavljanje čvrstih granica, što im neće donijeti titulu najzabavnije osobe na zabavi, ali će im sačuvati zdrav razum.

Strijelac: Sudar ambicija i unutarnjih kočnica

S Marsom, planetom akcije, u vlastitom znaku, strijelci bi trebali pucati od energije i želje za novim avanturama. Međutim, Saturn iz Riba djeluje kao tihi kritičar, stvarajući frustrirajući osjećaj da ih nevidljivi zidovi sputavaju.

Ovaj unutarnji sukob, opisan kao "sudar motivacije i sloma", bit će na vrhuncu upravo oko Nove godine. Željet će se kretati naprijed, donositi hrabre odluke i osvojiti svijet, ali će se istovremeno boriti s dubokim osjećajem sumnje u sebe i neobjašnjivim preprekama.

Ova napetost mogla bi rezultirati impulzivnim odlukama zbog kojih će kasnije požaliti ili pak napadom tjeskobe usred slavlja. Dok svi oko njih slave, Strijelci bi se mogli boriti s duhovima prošlosti i starim strahovima koji izranjaju na površinu.

Ključno je ne brkati potrebu za mirovanjem sa stagnacijom. Za njih, doček 2026. neće biti o velikim planovima, već o učenju kako pronaći mir u kaosu vlastitog uma.

Foto: Shutterstock

Ribe: Teret svijeta na leđima

Sa Saturnom, planetom karme i sazrijevanja, koji boravi u njihovom znaku, ribe su već pod velikim pritiskom da odrastu i suoče se sa stvarnošću. Kozmički sraz Marsa i Saturna taj pritisak samo zateže do krajnjih granica.

Mogle bi se osjećati kronično umorno, neshvaćeno i izolirano, čak i ako su okružene ljudima. Za najosjetljiviji znak Zodijaka, ovo može dovesti do potpunog emocionalnog sagorijevanja.

Umjesto da osjete nadu za novu godinu, ribe bi mogle dočekati 2026. s osjećajem da nose teret cijelog svijeta na svojim leđima. Mogle bi preispitivati svoj životni smisao, boriti se s povezivanjem s drugima i osjećati se emocionalno blokirano.

Bježanje u sanjarenje ili prekomjerno razmišljanje samo će pogoršati situaciju. Najbolji savjet za njih je da odbace pritisak društvenih očekivanja, provedu noć u miru i tišini te shvate da je "ne" najvažnija riječ koju mogu izgovoriti kako bi zaštitile svoju energiju.