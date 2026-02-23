Miris proljeća na vidiku? Magla i oblaci na početku tjedna, a onda preokret koji mnogi čekaju

Ostajemo i dalje u polju povišenog tlaka, ali će se sjevernije od naših krajeva premještati oslabljeni frontalni poremećaji, donoseći malo vlage, uglavnom kopnenim krajevima pa će izostati prava vedrine. No, sunčane sate nadoknađivat ćemo posvuda od srijede uz gotovo pravi proljetni ugođaj.

PONEDJELJAK

Ujutro promjenjiva naoblaka u unutrašnjosti, lokalno i magla, a vrlo rijetko u sjevernijim predjelima moguća koja kap kiše. Na Jadranu samo prolazno umjereno oblačno, a samo na sjeveru uz zapadnu obalu Istre i oko nekih kvarnerskih otoka moguća magla, jer će tek ponegdje biti slabog jugoistočnog vjetra. Jutarnji sati manje hladni, na kopnu manji minusi samo rijetko po kotlinama.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake pa će biti barem djelomice sunčano. Vjetar samo u gorju slab do umjeren jugozapadni. Pritom i još toplije, temperatura od 13 do ponegdje čak 17 Celzijevih stupnjeva. Gotovo pa proljetno.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu sve češća i dulja sunčana razdoblja, posebice u Posavini. Vjetar slab, a temperatura i ovdje nekoliko stupnjeva viša, bit će to između 13 i 16 stupnjeva.

U Dalmaciji poslijepodne pretežno sunčano, ponegdje i vedro ili samo visoki, uglavnom prozirni oblaci. Pritom mirno, samo mjestimice uz obalu slab jugozapadnjak. Zato prilično ugodno s temperaturom između 15 i 17 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, a nešto više oblaka skupljat će se u riječkom zaleđu, no bez oborina. Vjetar slab, tek u gorju ponegdje umjeren jugozapadni. Malo još toplije, bit će gotovo posvuda oko 14 ili 15 Celzijevih stupnjeva, samo u višem gorju niže od toga.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U utorak na kopnu još jedno prolazno naoblačenje s kojim će uglavnom u središnjim i istočnim predjelima biti malo kiše. Ostaje danju znatno toplije od prosjeka, posebice od srijede uz sve više sunca, kada će se nerijetko ići preko 15 stupnjeva. Pritom ni jutra neće biti odviše hladna, ali valja računati na moguću jutarnju maglu, osobito po kotlinama i nizinama.

Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

I na Jadranu će u utorak biti nešto više oblaka, možda i onih niskih koji smanjuju vidljivost, ali magla će izglednija biti u drugom dijelu tjedna, prije svega uz zapadnu obali Istre i prema otvorenome moru. U srijedu više vedrine, jer će oblake raspuhati bura, ali i nakon toga, pretežno sunčani i danju razmjerno topli dani za ovo doba godine.