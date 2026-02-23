Automobil koji je ispisao povijest Formule 1 stavljen na prodaju: Cijena? 'Prava sitnica'

Sigurnosni automobil Formule 1 koji je korišten u utrci u kojoj je Max Verstappen preuzeo naslov od Lewisa Hamiltona na Velikoj nagradi Abu Dhabija 2021. godine stavljen je na prodaju za nešto manje od 600.000 funti, prenosi The Sun.

Dio povijesti

Verstappenov prvi naslov u F1 stigao je nakon kontroverzne odluke direktora utrke Michaela Masija da uvede sigurnosni automobil i dopusti automobilima koji su zaostali između dvojice lidera da prestignu nakon nesreće Nicholasa Latifija.

Nizozemac je otišao u boks po svježe gume, dok je Hamilton ostao na stazi kako bi zadržao vodstvo, prije nego što je Masi donio odluku – koja je kasnije proglašena u suprotnosti s prethodnim pravilima korištenja sigurnosnog automobila.

Hamiltonov Mercedes je na kraju u zadnjem krugu prošao Verstappen, čime je zvijezda Red Bulla osvojila svoj prvi F1 naslov i spriječila britanskog rivala da osvoji rekordni osmi naslov.

Sada, više od četiri godine kasnije, sigurnosni automobil koji je vozio vozače prije tog "zloglasnog" posljednjeg kruga stavljen je na prodaju za nevjerojatnih 599.990 funti na Auto Traderu.

Prava mašina

Aston Martin Vantage iz 2018. godine vozio je Bernd Mayländer u ukupno 34 F1 utrke između 2021. i 2023., prešao je 4.280 km tijekom testova staze i utrka. Dvije od tri jedinice koje je Aston Martin proizveo kao F1 sigurnosni automobil dostupne su za prodaju, iako je prvi – SC03 – već prodan privatnom kupcu, dok je SC02 sada dostupan za kupnju.

Obje verzije automobila potpisali su F1 zvijezde Aston Martina, dvostruki svjetski prvak Fernando Alonso i Lance Stroll.

Automobil, dizajniran i proizveden u Silverstoneu, može ubrzati od 0 do 100 km/h za samo 3,6 sekunde, a maksimalna brzina mu iznosi 314 km/h.

Aston Martin bio je jedan od dva dobavljača sigurnosnih automobila za F1, uz Mercedes.

