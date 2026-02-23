Žestok okršaj ukrajinskih novinara s mađarskim ministrom: 'Zašto mrzite Ukrajinu?'

Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó najavio je novi veto na pomoć Ukrajini zbog energetskog spora u Bruxellesu.

Budimpešta je optužila Kijev za ucjenu oko naftovoda Družba, a Mađarska je izjavila da će blokirati hitni zajam Ukrajini.

Szijjártó se oko te teme žestoko sukobio s ukrajinskim novinarima u Bruxellesu, piše Euronews.

'Zašto mrzite Ukrajinu?'

Jedan ukrajinski novinar pitao je Szijjártóa zašto Mađarska "toliko mrzi Ukrajinu" da je kazni tijekom teške zime.

"Ne mrzimo Ukrajinu. Problem je što ukrajinska država mrzi Mađarsku, posljednjih deset godina provodi antimađarski politički pristup. Ukrajina se prema Mađarskoj ponaša vrlo neprijateljski", rekao je Szijjártó.

Ukrajinski dopisnik upitao ga je potom zašto Mađarska nastavlja kupovati rusku energiju, doprinoseći tako ruskom ratnom stroju. "Zašto to radite?", navaljivao je novinar.

"Znate li koliko plaćamo za ove zalihe nafte? Znate li koliki je to udio ruskog BDP-a?", odgovorio je Szijjártó.

"Malo je, ali ipak ide prema dronovima", odgovorio je novinar.

"Nemojte biti neozbiljni", odbrusio mu je Szijjártó. "Naše je suvereno pravo odlučiti odakle ćemo kupovati energiju."

Drugi ukrajinski novinar upitao je Szijjártóa zašto je njegova zemlja promijenila stav od prosinca?

"Jeste li ozbiljni? Zar ne znate što se od tada promijenilo? Niste čuli za odluku Ukrajine da ne pokrene isporuke nafte Mađarskoj?", rekao je ministar, misleći na oštećeni naftovod.

'Nećemo popustiti ucjeni'

Szijjártó se oglasio i na X-u gdje je napisao:

The situation is simple. Hungary and Slovakia are members of the European Union. Ukraine is not. Yet Brussels is siding with Ukraine against its own member states.



But at today’s Foreign Affairs Council, the discussion will once again focus on putting pressure on Hungary rather… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 23, 2026

"Situacija je jednostavna. Mađarska i Slovačka su članice Europske unije. Ukrajina nije. Pa ipak, Bruxelles staje na stranu Ukrajine protiv vlastitih država članica. No, na današnjem Vijeću za vanjske poslove rasprava će se ponovno usredotočiti na vršenje pritiska na Mađarsku, a ne na Ukrajinu.

U međuvremenu, ne postoji tehnički ili operativni razlog koji sprječava ponovno pokretanje tranzita nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj putem naftovoda Družba. Stoga je očito da je ukrajinska odluka isključivo politička, pokušaj pritiska na Mađarsku u koordinaciji s Bruxellesom i mađarskom oporbom. Nećemo popustiti ucjeni", napisao je mađarski ministar u ponedjeljak.

Zaokret u zadnji tren

Europska komisija u ponedjeljak je izjavila kako vjeruje da je Družba oštećena u ruskom napadu 27. siječnja, koji je doveo do velikog požara.

Komisija je sazvala hitan sastanak kako bi se riješio spor koji će se održati u srijedu te naglasila da se Mađarska ne suočava s izvanrednim stanjem, ponavljajući da se Ukrajina nalazi usred krize.

Podsjetimo, vlada Viktora Orbána prekinula je planirani paket sankcija protiv Rusije uoči četvrte godišnjice potpune invazije Ukrajine, okrivljavajući Kijev, Bruxelles i oporbu za sabotiranje tranzita nafte kroz naftovod Družba.

Budimpešta optužuje Ukrajinu za namjerno ometanje tranzita nafte, što opisuje kao političku ucjenu. Ukrajina poriče optužbe i kao uzrok štete navodi ruske udare.

Mađarska je također izjavila da neće opskrbljivati ​​Ukrajinu električnom energijom dok se ne obnovi protok nafte.

U prosincu je Mađarska osigurala izuzeće, što znači da neće financijski doprinositi ukrajinskoj pomoći, zajedno sa Slovačkom i Češkom, u zamjenu za neblokiranje zajma od 90 milijardi eura koji su poduprle ostale države članice. Međutim, u dramatičnom zaokretu tijekom vikenda, Budimpešta je signalizirala da će ipak blokirati paket.

Mađarska obično blokira mjere u zamjenu za ustupke EU-a u zadnji čas, ali nikada to nije učinila tako kasno u zakonodavnom procesu.

Za nove sankcije Rusiji i korištenje EU proračuna za potporu kreditu potrebna je suglasnost svih članica.

Mađarska i Slovačka jedine su dvije EU članice koje još uvijek uvoze velike količine ruske nafte, unatoč pozivima Bruxellesa da smanje svoju ovisnost o ruskoj energiji. EU se složio da će do 2027. godine postupno ukinuti ruska goriva u cijeloj uniji.

POGLEDAJTE VIDEO Mađarska i Slovačka traže prolaz za rusku naftu: Hoće li Hrvatska otvoriti JANAF?