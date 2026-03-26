Transrodnim sportašima zabranjen nastup na Olimpijskim igrama!

Međunarodni olimpijski odbor (MOO) objavio je u četvrtak da je sudjelovanje u ženskim disciplinama na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. uvjetovano kromosomskim testiranjem, što je uvjet koji je već bio na snazi ​​u olimpijskom svijetu od 1968. do 1996. godine.

Pravo sudjelovanja u olimpijskim natjecanjima za sportašice "sada je rezervirano za osobe biološkog ženskog spola" koje ne nose gen SRY, objasnio je MOO u izjavi nakon sastanka svog izvršnog odbora.

MOO je predstavio svoju novu politiku o zaštiti ženske kategorije kao dio svoje inicijative za univerzalno pravilo za natjecateljice u elitnim ženskim sportovima nakon godina fragmentirane regulacije koja je dovela do nekih velikih kontroverzi.

MOO je rekao da će sve sportašice koje se žele kvalificirati ili sudjelovati u natjecanjima u ženskoj kategoriji na Igrama od sada proći test gena SRY kako bi se utvrdila njihova podobnost.

"Na temelju znanstvenih dokaza, MOO smatra da je prisutnost gena SRY fiksna tijekom cijelog života i predstavlja vrlo točan dokaz da je sportaš doživio razvoj muškog spola", navodi se u izjavi MOO-a.

MOO je dugo odbijao primijeniti bilo kakvo univerzalno pravilo o sudjelovanju transrodnih osoba na Olimpijskim igrama, a 2021. godine naložio je međunarodnim savezima da donesu vlastite smjernice.

Nova predsjednica MOO-a Kirsty Coventry odmah je nakon preuzimanja dužnosti u lipnju prošle godine promijenila mišljenje, rekavši da će njezina organizacija preuzeti vodstvo za jedinstveni pristup.

"Na Olimpijskim igrama, čak i najmanje razlike mogu biti razlika između pobjede i poraza", izjavila je Coventry. "Dakle, apsolutno je jasno da ne bi bilo pošteno da se biološki muškarci natječu u ženskoj kategoriji. Osim toga, u nekim sportovima to jednostavno ne bi bilo sigurno."

Nova pravila nemaju retroaktivnu snagu i nemaju utjecaja na amaterske sportove. Stoga ona ne dovodi u pitanje zlatnu medalju koju je na Olimpijskim igrama u Parizu osvojila alžirska boksačica Imane Khélif, koja je i sama izjavila da nosi gen SRY iako je rođena kao žena i koju je MOO stalno tako predstavljao kada je bila napadnuta zbog svog spola.

Do četvrtka su transrodni sportaši smjeli sudjelovati na Olimpijskim igrama nakon što su to odobrili njihovi savezi.

Samo je nekolicina otvoreno transrodnih sportašica sudjelovala na Igrama. Novozelandska dizačica utega Laurel Hubbard postala je prva otvoreno transrodna sportašica koja se natjecala u drugoj rodnoj kategoriji od one koja joj je dodijeljena pri rođenju kada je sudjelovala na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine.

Američki predsjednik Donald Trump prošle je godine zabranio transrodnim sportašicama natjecanje u školskim, fakultetskim i profesionalnim natjecanjima u ženskoj kategoriji u Sjedinjenim Državama, dok se Los Angeles priprema za domaćinstvo Ljetnih olimpijskih igara 2028. godine.

Trump, koji je u veljači 2025. potpisao naredbu "Držanje muškaraca izvan ženskih sportova", rekao je da neće dopustiti transrodnim sportašicama da se natječu na Igrama u Los Angelesu.

