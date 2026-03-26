Vedran Pavlek: Stvorio je hrvatsko skijanje, a slijedi mu neslavan kraj?

Nakon više od 25 godina na čelu hrvatskog alpskog skijanja, Vedran Pavlek, sinonim za najveće uspjehe tog sporta u Hrvatskoj, podnio je ostavku na mjesto direktora alpskih reprezentacija. Njegov odlazak u ožujku 2026. godine nije bio planiran, već je uslijedio nakon što je USKOK pokrenuo istragu zbog sumnji u financijske nepravilnosti unutar Hrvatskog skijaškog saveza. Time je naglo završena jedna od najdominantnijih era u povijesti hrvatskog sporta, ostavljajući iza sebe priču o nevjerojatnim uspjesima, ali i kontroverzama.

Rođen u Zagrebu 1973. godine, Vedran Pavlek i sam je bio profesionalni skijaš. U godinama nakon osamostaljenja Hrvatske, bio je jedan od pionira koji su branili boje nove države na međunarodnoj sceni. Predstavljao je Hrvatsku na čak trima Zimskim olimpijskim igrama - u Albertvilleu 1992., Lillehammeru 1994., gdje je nosio zastavu na otvaranju, te Naganu 1998. godine. Iako nije ostvario vrhunske rezultate, njegovo iskustvo bilo je neprocjenjivo.

Radio je čuda za hrvatsko skijanja

Već u svibnju 1998., netom nakon završetka natjecateljske karijere, sa samo 25 godina preuzeo je funkciju direktora alpskih reprezentacija. Zatekao je savez koji je funkcionirao na amaterskim osnovama, gdje su se sportaši često sami financirali. Pavlek je uveo stroge profesionalne kriterije i krenuo u potragu za sponzorima, postavljajući temelje za ono što će uslijediti.

Pavlekovo ime neraskidivo je vezano uz obitelj Kostelić. Kao menadžer i direktor, stvorio je sustav koji je Janici i Ivici omogućio da se fokusiraju isključivo na skijanje. Dok je Ante Kostelić bio zadužen za snježne treninge, Pavlek je vodio cjelokupnu logistiku, financije i organizaciju. Pod njegovim vodstvom, reprezentacija je osigurala ključne sponzore poput Hrvatskog Telekoma, Hypo banke i Renaulta, čime je stvoren budžet koji je mogao parirati i većim skijaškim nacijama.

Rezultati su bili povijesni. Na trima Olimpijskim igrama - u Salt Lake Cityju 2002., Torinu 2006. i Vancouveru 2010. - hrvatski su skijaši pod njegovim vodstvom osvojili ukupno četiri zlatne i pet srebrnih medalja. Pavlek je bio na čelu mašinerije koja je Hrvatsku, zemlju bez velikih skijališta, pretvorila u svjetsku velesilu.

Slijedi li mu bolan pad?

Uz to, od 2005. godine stoji iza organizacije Snježne kraljice, utrke Svjetskog kupa na Sljemenu, koja je Zagreb ucrtala na globalnu skijašku kartu. Njegov utjecaj rastao je i na međunarodnoj razini, gdje je od 2008. bio član Izvršnog odbora Međunarodne skijaške federacije (FIS).

Ipak, era Vedrana Pavleka, poznatog po upravljanju "čvrstom rukom" i centralizaciji svih procesa, završila je neslavno. Istraga USKOK-a pokrenuta je zbog sumnjivih isplata novca na ruke trenerima i osoblju, što je bacilo tamnu sjenu na dugogodišnje financijsko poslovanje saveza. Iako je negirao krivnju, tvrdeći da ostavkom želi zaštititi sportaše i savez od pritiska, njegov je odlazak označio kraj jedne velike epohe.

