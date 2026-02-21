Vedran Pavlek secirao nam je ZOI i otkrio: 'Kolega je imao peh o kojem se ne govori'

Iza hrvatske alpske skijaške reprezentacije razočaravajuće su Zimske olimpijske igre. Filip Zubčić je s 13. i 14. mjestom u slalomu odnosno veleslalomu osvjetlao obraz i upisao solidne rezultate, ali niti on nije potpuno sretan. Zrinka Ljutić upisala je 17. mjesto u veleslalomu i 26. u slalomu.

Leona Popović, Istok Rodeš, Samuel Kolega i Pia Vučinić ostali su bez plasmana. ZOI su bila preslika slabe sezone naših skijaša. Kako to tumači direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek?

"Nije dobra sezona i ne trebamo pred time zatvarati oči. Sami početak nije bio loš, dapače, početkom 12. mjeseca ostvarili smo dva postolja, ali onda su stvari krenule u krivom smjeru i u muškoj i ženskoj kategoriji", počeo je Pavlek za Net.hr. pa se okrenuo seciranju.

"Da se okrenemo ZOI-u. Zrinka je imala problema sa skijama pa je došlo do promjene servisera pred Cortinu. Uspjeli smo napraviti dobar test prije ZOI, Zrinka se odmorila, bila na moru, krenula je u pripreme, krenula je dobro u veleslalomskoj utrci u drugoj vožnji. U prvoj je napravila grešku, a u drugoj je imala treće vrijeme i završila 17., ali samo 89 stotinki od srebra i to je bila dobra ulaznica za slalom.

Ona je otišla sa smiješkom, dobro je trenirala slaloma, ali nije to prenijela na utrku. Očito je taj cijeli stres od polovice prosinca pa do kraja siječnja ostavio svoje i nije bilo vremena za reset. Svi smo uložili enormnu energiju uključujući i mene kao i vrijeme da to uspije, ali nažalost nije. Ona je mlada, treba gledati dalje. Ja čvrsto vjerujem da će se ona vratiti tamo gdje je bila prošle sezone", kazao nam je Vedran Pavlek.

Koelga je imao peh s pancericama, ali to nije izgovor

Imali smo postolje Filipa Zubčića i Zrinke Ljutić, ali nitko od naših petero reprezentativaca na kraju sezone neće biti zadovoljan. Može li se prstom uprijeti u neku timsku grešku?

"Ne bih to gledao tako nego više pojedinačno jer su stvari različite kod svih. Pustimo da prođe još jedan vikend tehničkih disciplina koji je ostao. Naravno, i meni su već misli u tome što je bio problem i sve ostalo, ali treba dobro prespavati. Nećemo stavljati glavu u pijesak i gurati stvari pod tepih, dapače, ali o tome više po završetku sezone. Vratio bih se na ZOI. Leona je dobro odradila prvu vožnju, nažalost još ima kočnicu na strmim dijelovima. Zubčić je bio solidan, u veleslalomu je zadnjih 16 vrata vozio bez naočala po kiši, ali vidim napredak u njegovom skijanju u odnosu na krizne trenutke iz siječnja.

Nažalost, Kolega, naš najbolji slalomaš je imao peh o kojem se nije govorilo. Jedna vezica na pancericama mu je eksplodirala na petim-šestim vratima i pancerica mu je počela propadati. Nije to opravdanje što je izletio, ali takav je splet okolnosti. Puno smo uložili truda i energije, ali nismo uspjeli ono što smo željeli. Sigurno ćemo raditi još upornije jer jedino mukotrpnim radom možemo do rezultata", kazao je Pavlek zahvalio svima.

"Želim zahvaliti svim ekipama i članovima koji su sudjelovali u ovome, Svima je teško, ali treba držati glavu gore i završiti ovu sezonu. Zahvaljujem i HOO-u, imali smo ogromnu podršku i logistički su napravili sve da naši natjecatelji što manje osjete tu zahtjevnu logistiku", rekao je Vedran.

Zrinka se treba resetirati, vjerujem u nju

Zrinka je mlada i ima puno vrhunskih godina pred sobom, ali bila je jako utučena i govorila je kako nije zadovoljna timom i da je slušala "glupe savjete".

"Zrinka je tu izjavu dala suznih očiju i vrlo brzo nakon utrke. Treba se sada dobro odmoriti ima taj jedan vikend i finale. Nakon prošlogodišnjeg globusa imala je ogroman teret na leđima neke stvari se s novim serviserom nisu poklopile i ona je vjerovala da će ići na bolje, ali nije i to se prelilo na glavu. To vam je kao da vozite auto na skliskoj cesti od sedam zavoja i na šest od sedam klizite, osmi ćete voziti jako polako. Morao se dogoditi i gubitak samopouzdanja. Ona treba završiti ovu sezoni i onda krenuti slagati ekipu za novu. Vjerujte mi, Zrinka nije zaboravila skijati. Vidjelo se to na treninzima pred ZOI. Treba se resetirati i rezultati će doći.

Sami je bio isto u suzama nakon slaloma.

"To dovoljno govori koliko mu je stalo. Konačno je dočekao jedan slalom koji mu paše s dugim ravnim segmentima, dočekao je i postavku koja mu paše i zbog toga je bio više razočaran.

Istok je nekada bio član top 7 u slalomu, vidi se da ima u nogama brzo skijanje, ali to rijetko vidimo.

"I on je imao problema s materijalima i kad su vratili stare skije u Adelbodenu, opet je bio fantastičan, ali nažalost izletio. U Wengenu je pokazao dobro skijanje, ali nije lako. Slalom je lutrija, ima puno ispadanja i sigurno da glava igra puno u tome, ali ja vjerujem u Istoka i vjerujem da nije rekao ni približno svoje zadnje u skijanju", zaključio je Vedran Pavlek.

