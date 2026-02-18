Hrvatica doživjela bizarnu situaciju na ZOI: 'Mislila sam da haluciniram, bojala sam se'

Tena Hadžić i Ema Sobol, hrvatske reprezentativke u skijaškom trčanju, zauzele su u srijedu 19. mjesto u kvalifikacijama za ekipni sprint slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji.

Vrlo dobar rezultat je to za hrvatsko skijaško trčanje iako su djevojke ostale bez nastupa u finalu. Nastup Tene Hadžić obilježila je i bizarna scena. Naime, pas koji se oteo s uzice i pri tome jako podsjećao na vuka pratio ju je do posljednjih 100 metara.

"Isprva sam mislila da je to vuk, da možda haluciniram zbog naporne utrke. Bio je izuzetno velik i dok je trčao pored mene, bojala sam se kako bi me mogao ugristi", rekla je Hadžić na cilju.

"Činjenica da je pas uopće uspio izaći na stazu nije dobra. Za mene to nije velika stvar jer se ne natječem za medalju. Ali da se to dogodilo u finalu, gdje su medalje u pitanju, moglo je biti opasno", rekla je Tena.

