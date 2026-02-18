Vonn stvarno ne ide: Morat će na petu operaciju, a sad je doživjela novu traumu

Lindsey Vonn definitivno ne proživljava najbolje dane svoje karijere. Prije deset dana teško je pala u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini i tako je lijepa karijera završena na crni način.

Vonn su stradala oba koljena i već je podvrgnuta čak četirima operacijama zbog složenog prijeloma noge, a čini se da će biti potrebna i peta. Kao da to nije dosta, Vonn je doživjela i osobni gubitak. Samo dan nakon teškog pada, preminuo je njezin dugogodišnji ljubimac, pas Leo.

"Ovo je bilo nevjerojatno teških nekoliko dana. Vjerojatno najteži u mom životu. Još se nisam pomirila s tim da ga više nema...", napisala je skijašica na svome Instagramu. Nedavno mu je dijagnosticiran rak pluća (prije godinu i pol preživio je limfom), ali sada ga je srce izdalo. Bio je u bolovima i tijelo više nije moglo pratiti njegov snažan um.

Dok sam ležala u bolničkom krevetu dan nakon nesreće, oprostili smo se od mog velikog dečka. Izgubila sam toliko toga što mi je značilo u tako kratkom vremenu. Ne mogu vjerovati. Moj dečko je bio uz mene od moje druge ozljede prednjeg križnog ligamenta, kada mi je bio najpotrebniji.

Držao me je na kauču dok sam gledala Olimpijske igre u Sočiju. Podigao me je kada sam bila na podu. Ležao je pored mene i grlio me, uvijek me čineći da se osjećam sigurno i voljeno. Toliko smo toga prošli zajedno u 13 godina.

Proći će neko vrijeme prije nego što emocionalno obradim stvari, ali znam da će uvijek biti uz mene. Znam da je gore s Lucy i Bearom i mojom mamom i bakama i djedovima te s toliko ljudi koje sam izgubila u posljednjih nekoliko godina. I tješim se znajući da više ne pati.

