DRAMA HRVATSKE SKIJAŠICE /

Testirali su je na doping, a onda se samo srušila u nesvjest

Testirali su je na doping, a onda se samo srušila u nesvjest
Foto: Fei Maohua/Xinhua News/Profimedia

Drama Pije Vučinić na Zimskim olimpijskim igrama

18.2.2026.
14:04
M.G.
Fei Maohua/Xinhua News/Profimedia
Hrvatska 16-godišnja skijašica Pia Vučinić proživljevala je pravu dramu na Zimskim olimpijskim igrama.

Pia u srijedu nije završila prvu vožnju slaloma u Cortini, a direkror skijaške reprezentacije Vedran Pavlek otkrio je da joj nije bilo lako uoči nastupa.

"Jučer je Piji došla doping-kontrola, vadili su joj krv, a onda je pala u nesvjest. Zato je propustila i posljednji trening uoči utrke", otkrio je Pavlek, a prenose Sportske novosti.

Drugu vožnju slaloma u Cortini možete pratiti OVDJE.

