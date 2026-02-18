Testirali su je na doping, a onda se samo srušila u nesvjest

Hrvatska 16-godišnja skijašica Pia Vučinić proživljevala je pravu dramu na Zimskim olimpijskim igrama.

Pia u srijedu nije završila prvu vožnju slaloma u Cortini, a direkror skijaške reprezentacije Vedran Pavlek otkrio je da joj nije bilo lako uoči nastupa.

"Jučer je Piji došla doping-kontrola, vadili su joj krv, a onda je pala u nesvjest. Zato je propustila i posljednji trening uoči utrke", otkrio je Pavlek, a prenose Sportske novosti.

Drugu vožnju slaloma u Cortini možete pratiti OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Lovre Klarica uoči Zagreba i PSG-a okršaja za osminu finala: 'U ovome vidim našu šansu'