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DIVLJALI PO PULI /

Nijemci autom bježali policiji pa se zaletjeli u njih: Jedan detalj presudio je njihovu bijegu

Nijemci autom bježali policiji pa se zaletjeli u njih: Jedan detalj presudio je njihovu bijegu
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Foto: Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL

Uslijed sudara oštećeno je policijsko vozilo, ali i teretno vozilo pulskih registracijskih oznaka, koje se nalazilo u neposrednoj blizini

4.6.2026.
12:05
Hina
Ilustracija/Srecko Niketic/PIXSELL
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Istarska policija podnijela je kaznenu prijavu protiv dvojice njemačkih državljana u dobi od 19 i 20 godina zbog sumnje da su počinili kaznena djela obijesne vožnje u cestovnom prometu te prisile prema službenoj osobi.

Naime, pulska prometna policija u utorak oko 11 sati na Trgu na mostu u Puli pokušala je zaustaviti vozilo njemačkih registracijskih oznaka koje je proklizalo i koje se velikom brzinom udaljilo u smjeru Tršćanske ulice. Nakon što su uočili to vozilo te mlađe osobe koje su se nalazile u blizini, policajci su pristupili vozilu, no osobe su se zaključale u vozilo i krenule se brzo udaljavati vožnjom u nazad, nakon čega su skrenuli u smjeru Ceste prekomorskih brigada. 

Budući da  je postojala sumnja kako je vozilo prethodno ukradeno na području Njemačke, nekoliko policijskih ophodnji uključilo se u potjeru za vozilom, koje je grubim kršenjem prometnih propisa ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu. 

Stisnuli gas

Vozilo se u jednom trenutku uključilo u promet na Ulici 43. istarske divizije, odakle je iz suprotnog smjera, suprotnom kolničkom trakom, dolazilo službeno policijsko vozilo bez obilježja na kojemu su bili upaljeni svjetlosni i zvučni signali. Vozilo njemačkih oznaka je naglo skrenulo prema policijskom vozilu i povećalo brzinu kretanja s očitom namjerom da udari policijsko vozilo i pobjegne. Uslijed sudara oštećeno je policijsko vozilo, ali i teretno vozilo pulskih registracijskih oznaka, koje se nalazilo u neposrednoj blizini. Mladići su nastavili kretanje kolnikom Ulice 43. istarske brigade u smjeru Trga na mostu do trenutka kada je s vozila otpao kotač te su tada izišli iz vozila i pobjegli u smjeru Trinajstićeve ulice. Policija je ubrzo pronašla osumnjičene i privela ih u policijsku postaju. 

"Iako su prvotne informacije ukazivale da su se u vozilu moguće nalazile tri osobe, provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je kako su kaznena djela počinili samo 19-godišnjak i 20-godišnjak, koji su u srijedu uz kaznene prijave predani u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske", izvijestila je policija. 

PulaNijemciPolicijaIstraPu Istarska
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