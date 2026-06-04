Batinaši, navijači, kikboksač i bodybuilder: Otkriveno tko su Srbi vraćeni iz Crne Gore i što je nađeno u avionu

Crnogorske sigurnosne službe vratile su za Beograd zrakoplov s 87 muškaraca koji su jučer čarterom srpske nacionalne aviokompanije sletjeli u Crnu Goru. Među njima su i osobe povezane s nasiljem na prosvjedima u toj zemlji i vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS), objavile su crnogorske Vijesti, koje se pozivaju na informacije iz dijela srbijanskih medija i aktivista.

Crnogorske sigurnosne službe objasnile su da je grupa protjerana zbog prijetnje po nacionalnu sigurnost, kao i da su bili na brojnim javnim okupljanjima visokog sigurnosnog rizika, a pojedinci su evidentirani zbog kaznenih djela i prekršaja s elementima nasilja.

Ekipa koja je jučer ujutro doputovala u Tivat vlastima nije htjela otkriti kojim su povodom stigli u Crnu Goru.

Četvorica došla ranije

Portal piše da su četvorica državljana Srbije ušli u Crnu Goru još u utorak s namjerom da osiguraju smještaj u prestižnim hotelima u Tivtu za dio grupe koja je jučer protjerana iz zemlje zbog prijetnji za nacionalnu sigurnost.

Mnoge putnike s leta su neki srpski mediji, opozicijski političari, aktivisti i studenti označili kao "batinaše" SNS-a, odnosno režima predsjednika Aleksandra Vučića koji se povezuju za razbijanje studentskih prosvjeda, nerede na sportskim događajima, izazivanje incidenata te organiziranje i kampiranje u takozvanom Ćacilendu.

Izvor Vijesti blizak sigurnosnim službama naveo je među deportiranim putnicima Dalibor Stanojević, poznat kao Boske, koji se spominje kao osoba bliska vladajućoj SNS strukturi. Boske, koji godinama radi kao zaštitar na beogradskim splavovima, prošle je godine fotografiran kako nasrće metalnom sajlom tijekom velikih studentskih prosvjeda.

Protjeran je i Aleksandar Janković, poznatiji po nadimku Aca Hari, za kojeg su srpski mediji pisali da je na europskom košarkaškom prvenstvu u Rigi šakama disciplinirao navijače Srbije, koji su na utakmicama davali podršku studentima.

Tko su protjerani?

Jedan od sumnjivih putnika bio je i Nemanja Narači, službenik srpskog Ministarstva unutarnjih poslova Zemun, koji se povezuje s ekipom kriminalaca Miljana Hofmana Vidovića. Sudi mu se zbog incidenta na prosvjedu u Novom Sadu, kada su se četvorica muškaraca u Porscheu odvezli kroz okupljenu masu, a onda se vratili da se fizički obračunaju.

Na listi deportiranih su i bodybuilder iz Novog Sada Janko Kerekeš te beogradski kikboksač Vukašić Vakirević.

Ulazak u Crnu Goru zabranjen je i Stefanu Kojoviću, koji je, kako navode mediji u Srbiji, bio jedan od aktivista SNS-a koji su na prosvjedima napadali studente bejzbol palicom.

Među putnicima bili su i Slaviša Kamenović, Ognjen Ristivojević, Nenad Jaćimovski, Aleksandar Ćirić, Nenad i Luka Sinđelić - koje studentske organizacije, građanski aktivisti i opozicija u Srbiji optužuju da su napadali građane i studente na više skupova diljem Srbije.

Policija i Agencija za nacionalnu sigurnost grupi su oduzeli transparente s natpisom "Srbija pobjeđuje", uređaj za komunikaciju na daljinu i pomorsku radio stanicu, koji su pronađeni u zrakoplovu koji je sletio u Tivat.

Zaplijenjena su i dva autobusa srpskih registracija. Sumnja se da su trebali prevoziti "goste".

Izvor iz policije je kazao Vijestima da su let iz Beograda kontrolirali zbog "sumnji na hibridnog djelovanje".

Cijela priča s protjerivanjem prethodi Samitu Europske unije - Zapadni Balkan, najvećem međunarodnom skupu u povijesti Crne Gore koji počinje u petak. Osim regionalnih službenika, u Crnu Goru stižu francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, premijerka Italije Giorgia Meloni te predsjednik Europskog vijeća.