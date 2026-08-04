Kontroverzni Argentinac ponovno izazvao kaos: Interventna ga morala čuvati tijekom utakmice

Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine obilježili su incidenti nakon posljednjeg sučeva zvižduka. Dok su Španjolci slavili pobjedu 1:0 nakon produžetaka, na travnjaku je došlo do sukoba argentinskih igrača i članova stručnog stožera s novim svjetskim prvacima.

U središtu pozornosti našao se Leandro Paredes. Argentinski veznjak sudjelovao je u nekoliko naguravanja, a tijekom gužve sukobio se s protivničkim igračima. U jednom trenutku nasrnuo je i na Gavija, nakon čega se situacija dodatno zaoštrila.

Međutim, čini se da Paredes svojim ponašanjem ne izaziva kritike samo izvan Argentine. Nogometaš Boce Juniors ponovno se našao u središtu incidenta tijekom prvenstvene utakmice protiv Newell's Old Boysa.

Nakon sudčevog zvižduka Paredes je snažno napucao loptu prema jednom od protivničkih igrača, čime je izazvao burnu reakciju nogometaša Newell'sa. Nekoliko njih krenulo je prema argentinskom reprezentativcu, a u jednom se trenutku činilo da će doći do ozbiljnijeg fizičkog sukoba.

Veći incident spriječili su Paredesovi suigrači, koji su ga brzo odveli iz gužve i udaljili od protivničkih nogometaša. Sudac je veznjaka Boce kaznio žutim kartonom.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pt" dir="ltr">Leandro Paredes e sua forma carinhosa de jogar futebol. <a href="https://t.co/6okQgsA6W8">pic.twitter.com/6okQgsA6W8</a></p>— Ramon Cardoso (@RamonCardoso_7) <a href="https://x.com/RamonCardoso_7/status/2084036347178909764?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Utakmica je završila rezultatom 2:2, ali je Paredesov potez zasjenio događanja na terenu. Nakon susreta na društvenim mrežama pojavile su se brojne kritike na račun njegova ponašanja, pri čemu su ga korisnici ponovno prozvali zbog nemogućnosti kontroliranja temperamenta.

Koliko je atmosfera tijekom susreta bila napeta, najbolje pokazuje situacija u kojoj je Paredes prilikom izvođenja kornera morao biti pod zaštitom policije. Pripadnici interventne jedinice okružili su argentinskog veznjaka kako bi ga zaštitili od mogućih predmeta i reakcija s tribina.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Es una VERGÜENZA en las condiciones en las que Leandro Paredes debe ir a ejecutar un córner kick. <br><br>“EL PRODUCTO” <br> <a href="https://t.co/reQYaStTod">pic.twitter.com/reQYaStTod</a></p>— #ElMasGrande ⬜🟥⬜ (@ElMasGrannde) <a href="https://x.com/ElMasGrannde/status/2084162033805627635?ref_src=twsrc%5Etfw">August 3, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Paredes se tako u kratkom razdoblju dva puta našao u središtu incidenata. Nakon sukoba koji je zasjenio završetak finala Svjetskog prvenstva, kontroverzno ponašanje nastavio je i u klupskom dresu, zbog čega se ponovno suočio s kritikama javnosti.