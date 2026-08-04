Dva požara na zadarskom području, buktinju gasili i iz zraka: Imamo snimku

U zadarskom naselju Novi Bokanjac u utorak se oko 14 sati ponovno razbuktao požar koji je u ponedjeljak poslijepodne bio stavljen pod kontrolu. Kako nam je potvrdio županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić, požar se reaktivirao na nepristupačnom dijelu Novog Bokanjca, u kojem se nalazi gusta šuma. Širenju vatre pomogao je i vjetar.

"Zatražili smo pomoć zračnih snaga. Stigla su četiri kanadera te je uz pomoć zemaljskih vatrogasnih snaga požar stavljen pod kontrolu", rekao nam je zapovjednik Rudić.

Vatrogasci su nakon lokalizacije požara ostali na terenu kako bi natopili rubne dijelove požarišta. Čitatelj nam je posao video s mjesta požara.

Dodao je da su vatrogasci morali intervenirati na još jednoj lokaciji. Naime, i kod Privlake je buknuo požar.

"Na intervenciju su izašli pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Vir, Nin, Ražanac i Vrsi s 20 vatrogasaca i šest vozila. I taj je požar stavljen pod nadzor te natapamo rubne dijelove požarišta", potvrdio je za net.hr zapovjednik Rudić.