Pavlek podnio ostavku, a tajnik otišao u mirovinu: 'Iz Saveza su istaknuli dvije važne stvari'

Policija i USKOK već danima češljaju Hrvatski skijaški savez. Neslužbeno je to potvrđeno RTL-u, a prije sat vremena direktor Saveza Vedran Pavlek podnio je ostavku. Reporterka RTL-a Danas Ivana Ivanda Rožić javila se uživo ispred zgrade USKOK-a.

Iako danas nije bilo uhićenja, Ivanda Rožić ističe kako policija i USKOK već dva tjeda "češljaju" dokumentaciju Hrvatskog skijaškog saveza zbog sumnji u ozbiljne financijske malverzacije. Prema njezinim riječima, ključni trenutak za otvaranje ovog slučaja dogodio se na samoj granici.

"Čini se da je sve eskaliralo nakon što je krajem siječnja jedna osoba iz Saveza zatečena na graničnom prijelazu Bregana", izvještava Rožić. Kod te je osobe, kako doznaje, pronađen neprijavljeni iznos od čak 120.000 eura. No, pravi problem za čelnike Saveza nije bio samo novac, već ono što je pronađeno uz njega: "Policija je kod te osobe pronašla popis imena kojima je, navodno, taj novac bio namijenjen."

"Što se tiče odgovornih iz Hrvatskog skijaškog saveza, oni su se oglasili opširnim priopćenjem. Istaknuli su dvije važne stvari. Prvo, dogodile su se velike promjene unutar samog Saveza: direktor alpskih reprezentacija i Ski poola, Vedran Pavlek, podnio je neopozivu ostavku, a na njegovo je mjesto postavljen Goran Rački.

Pavlek odbacuje krivnju

S druge strane, naveli su kako su ovaj tjedan održane dvije sjednice Izvršnog odbora – redovna u utorak i izvanredna danas. Na sjednici u utorak raspravljali su upravo o policijskim izvidima. Dobili su informaciju da se oni provode, što je bilo i logično s obzirom na to da je policija tražila određenu dokumentaciju. Na toj istoj sjednici glavni je tajnik podnio zahtjev za odlazak u mirovinu, što je Izvršni odbor prihvatio", izvjestila je reporteka.

Izvori bliski istrazi potvrđuju da policija već dva tjedna izuzima ključne papire iz prostorija Saveza, a pritisak je postao toliki da su uslijedile i prve ostavke. Dugogodišnji direktor Vedran Pavlek podnio je neopozivu ostavku, no Rožić napominje kako on i dalje čvrsto odbacuje bilo kakvu krivnju.

"Pavlek je poručio kako se nada da će dokazati svoju nevinost te da su njegove namjere uvijek bile časne", prenosi reporterka. Dok iz Saveza uvjeravaju da su njihova financijska izvješća čista, Ivanda Rožić zaključuje kako istraga ovdje ne staje: "Slučaj ide dalje. To što danas nema uhićenja, ne znači da ih u narednim danima neće biti, ali ni da će do njih nužno doći u samom Savezu."

Cijelu situaciju prati i resorno ministarstvo koje poručuje da bi potvrda ovih sumnji bacila "veliku ljagu na hrvatsko skijanje".