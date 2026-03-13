USKOK češlja Hrvatski skijaški savez: Jednog od članova uhvatili sa 120.000 eura na granici

Kako neslužbeno doznajemo, policija je po nalogu USKOK-a ušla u Hrvatski skijaški savez. Istražitelji su već izuzeli poslovnu dokumentaciju i sada je provjeravaju.

Slučaj je otvoren još prije nekoliko tjedana dok su trajale Zimske olimpijske igre u Cortini d'Ampezzo. Jedan od članova Hrvatskog skijaškog saveza tada je zaustavljen na granici s većom količinom neprijavljenog novca, piše Index.

Navodno se radilo o iznosu od oko 120 tisuća eura. Osim novca, član saveza je kod sebe imao i popis s imenima osoba koje moraju primiti novac.

Prema informacijama do kojih su došli istražitelji, dio isplata u Savezu navodno se obavljao u gotovini. Sada se provjerava jesu li te isplate bile uredno dokumentirane i je li pritom bilo poreznih malverzacija.

