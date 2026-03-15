Noćna operacija i udarac za Putina: Nakrcali ih oružjem, a onda su ih Ukrajinci naciljali...

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvijestila je o uspješnom napadu na dva ruska plovila koja su prevozila oružje i vojnu opremu kroz strateški važan Kerčki tjesnac.

Prema službenom priopćenju objavljenom u subotu, ciljevi su bili dio ključne trajektne linije koju Moskva koristi za opskrbu svojih snaga na bojišnici, piše Kyiv Independent.

Uništen važan dio logistike

"Kao rezultat operacije, neprijateljski željeznički trajekt Slavianin je onesposobljen, dok je brod Avangard oštećen", stoji u priopćenju HUR-a.

⚓ Ukraine disrupts Kerch ferry logistics overnight



Ukrainian military intelligence struck two vessels linked to Russia's Kerch ferry crossing during the night of March 13–14. The rail ferry 𝗦𝗹𝗮𝘃𝗶𝗮𝗻𝗶𝗻 was put out of action and the ship 𝗔𝘃𝗮𝗻𝗴𝗮𝗿𝗱 was damaged,…

Ovi brodovi predstavljaju vitalni dio ruske logistike u tjesnacu koji razdvaja okupirani Krim od ruskog poluotoka Taman.

Osim napada na moru, ukrajinske obavještajne jedinice, u suradnji s drugim vojnim postrojbama, pogodile su i lučku infrastrukturu u luci Kavkaz u ruskom Krasnodarskom kraju.

Obavještajna služba ističe da Rusija luku Kavkaz koristi za održavanje vojnih operacija protiv Ukrajine. Riječ je o jednoj od najvećih putničkih i logističkih luka u Rusiji, koja služi kao primarna veza s Krimom.

Glavni stožer Ukrajine potvrdio je napad i izvijestio o značajnoj šteti na infrastrukturi.

Oboreni dronovi

S druge strane, rusko Ministarstvo obrane objavilo je da je njihova protuzračna obrana tijekom noći presrela i srušila ukupno 87 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad više regija.

Tvrdnje ruske strane zasad nisu neovisno potvrđene.

