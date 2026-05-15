NOVO SNAŽNO PODRHTAVANJE /

Potres od 6,7 po Richteru pogodio Japan: 'Treslo je 15 sekundi'

Foto: EMSC/X

Snažno podrhtavanje osjetili su i u glavnom gradu Tokiju

15.5.2026.
14:51
Dunja Stanković
Snažan potres od 6,7 stupnjeva po Richteru pogodio je u petak najnaseljeniji japanski otok Honshu, javlja EMSC. 

Epicentar je zabilježen blizu istočne obale na dubini od 40 kilometara, odnosno 49 kilometara istočno-jugoistočno od Ofunata u pokrajini Iwate. 

Građani javljaju da je potres trajao dosta dugo, neki procjenjuju i 15 sekundi. Snažno podrhtavanje osjetili su i u glavnom gradu Tokiju. 

Anadolu Ajansi prenosi da za sada nema izvješća o šteti ili žrtvama. Nije izdano upozorenje za tsunami, a vlasti uvjeravaju građane da nemaju razloga za paniku. 

