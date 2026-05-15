Dijabetes može narušiti ravnotežu i povećati rizik od padova: 'Obavezno se obratite liječniku'

Dr. Xand van Tulleken, poznato televizijsko lice s BBC-ja, upozorio je na iznenađujuću i često zanemarenu posljedicu dijabetesa. Prema njegovim riječima, ova bolest može značajno narušiti sposobnost održavanja ravnoteže, čime pacijente izlaže većem riziku od padova i ozbiljnih ozljeda. Ravnoteža je, kako ističe, naše "šesto čulo" i ključna je za svakodnevno funkcioniranje i sigurnost.

Kako dijabetes potajno narušava ravnotežu

Dr. Xand je objasnio da problemi s ravnotežom mogu imati različite medicinske uzroke, poput problema s unutarnjim uhom koji izazivaju vrtoglavicu, multiple skleroze ili Parkinsonove bolesti. Ipak, naglasio je: "Dijabetes je vjerojatno najveći uzročnik jer vaša ravnoteža ovisi o živčanim signalima koji putuju do mozga iz očiju, ušiju i mišića. Dijabetes može omesti sve te procese."

Ova veza nije samo anegdotalna, već je i znanstveno potvrđena. Glavni krivac je oštećenje živaca, poznato kao dijabetička periferna neuropatija. Kada su oštećeni živci u stopalima i nogama, mozak ne dobiva precizne informacije o položaju tijela u prostoru. To smanjuje sposobnost tijela da napravi fine prilagodbe potrebne za održavanje stabilnosti, osobito na neravnim površinama. Uz to, visoka razina šećera u krvi može dovesti do smanjenog osjeta u stopalima, slabosti mišića i vrtoglavice, što dodatno otežava održavanje ravnoteže.

Što kažu istraživanja?

Istraživanja dodatno osvjetljavaju ovaj problem. Jedna studija iz 2015. godine istaknula je da problemi s vidom i oštećenje živaca uzrokovani dijabetesom izravno utječu na ravnotežu. Novija saznanja ukazuju i na vestibularnu disfunkciju, odnosno oštećenje sustava za ravnotežu u unutarnjem uhu. Pokazalo se da je ova disfunkcija čak 70 posto češća kod osoba s dijabetesom nego u općoj populaciji. Također, dijabetička retinopatija, oštećenje krvnih žila u mrežnici oka, može oslabiti vid i povećati rizik od spoticanja o prepreke.

Kada potražiti pomoć liječnika

Dr. Xand uputio je jasan poziv na akciju, kako prenosi Mirror. "Ako ste nestabilni, ako se spotičete, posrćete ili ste zabrinuti zbog padova, svakako razgovarajte sa svojim liječnikom opće prakse", poručio je. Posebnu pažnju trebaju obratiti osobe koje primijete pogoršanje vida, imaju problema s vrtoglavicom ili osjećaju da im mišići ili živci ne funkcioniraju kao prije.

Statistike su zabrinjavajuće. Podaci iz jedne američke studije pokazali su da je 43 posto odraslih osoba s dijabetesom doživjelo pad u posljednjih godinu dana, u usporedbi s 32 posto odraslih bez te bolesti. Starije osobe s dijabetesom izložene su još većem riziku, a posljedice padova mogu biti teške, uključujući prijelome, hospitalizaciju i gubitak samostalnosti.

Jednostavne vježbe za jačanje "šestog čula"

Dobra vijest je da se na ravnoteži može raditi. Dr. Xand preporučuje aktivnosti poput plesa ili joge kao odlične načine za jačanje ovog "šestog čula". Za one koji nemaju ritma, podijelio je i jednu jednostavnu vježbu koju svatko može raditi kod kuće.

"Uzmite bocu s vodom, konzervu graha ili bilo što slično. Stanite na jednu nogu, ali budite oprezni i neka vam stolica bude u blizini za oslonac", savjetuje. "Dok stojite na jednoj nozi, dodajte si bocu iz ruke u ruku oko tijela. Vaše težište se lagano mijenja i možete osjetiti kako mišići rade duž cijelog tijela."

Naglasio je da je ravnoteža važna čak i za osobe koje ne stoje puno, poput korisnika invalidskih kolica. "To je i dalje vaša sposobnost da se locirate u prostoru. Možemo zamisliti bilo koji pokret koji pomiče težište i vraća ga u neutralni položaj", objasnio je, navodeći primjer sjedenja i istezanja ruke daleko u stranu prije povratka u početni položaj.

Prevencija je ključna

Osim vježbanja, stručnjaci naglašavaju važnost šireg pristupa prevenciji. To uključuje redovitu kontrolu razine šećera u krvi kako bi se usporilo napredovanje komplikacija, nošenje odgovarajuće i udobne obuće te redovite preglede stopala. Također je korisno prilagoditi životni prostor uklanjanjem potencijalnih opasnosti za spoticanje, poput tepiha, te osiguravanjem dobrog osvjetljenja.

Na kraju, dr. Xand je upozorio da se rizik od padova i ozljeda ne smije promatrati isključivo kroz prizmu starosti. "Mislim da je jako važno da ovo ne uokvirujemo u kontekst dobi", zaključio je. Svijest o povezanosti dijabetesa i ravnoteže prvi je korak prema proaktivnom očuvanju zdravlja, pokretljivosti i sigurnosti, neovisno o godinama.

