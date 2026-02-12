Ne možete stajati na jednoj nozi deset sekundi? To bi mogao biti alarmantan znak

Imate li problema s održavanjem ravnoteže na jednoj nozi? Iako se može činiti kao bezazlena poteškoća, to bi potencijalno mogao biti znak da vam je životni vijek ugrožen. Sposobnost stajanja na jednoj nozi nešto je što nam je prirodno u mlađoj dobi, a vrhunac doseže u kasnim tridesetima, nakon čega postupno opada. Međutim, nakon pedesete godine života, ova vještina, odnosno nedostatak iste, može postati ključni pokazatelj cjelokupnog zdravstvenog stanja.

Što je otkrila zabrinjavajuća studija

Nedavna studija donijela je zapanjujuće otkriće: starije osobe koje ne mogu održati ravnotežu na jednoj nozi deset sekundi imaju značajno veću vjerojatnost da će umrijeti unutar sedam godina. Australski fizioterapeut David Peirce pojasnio je ovo otkriće, navodeći: "Ljudi koji nisu mogli stajati na jednoj nozi imali su 84 posto veću vjerojatnost da će umrijeti od bilo kojeg uzroka u sljedećih sedam godina."

Iako je studija alarmantno utvrdila da osobe koje ne mogu izvesti ovaj jednostavan zadatak imaju veće izglede za skoru smrt, Peirce pojašnjava kako problem nije u samom činu balansiranja. Umjesto toga, ovaj se test koristi kao širi pokazatelj općeg zdravlja. Važno je naglasiti, kako kaže Peirce, da je riječ o povezanosti, a ne o uzročno-posljedičnoj vezi. Drugim riječima, nemogućnost balansiranja ne ubrzava preranu smrt, već je jednostavno pokazatelj općeg zdravstvenog stanja kako starimo.

Ravnoteža kao ogledalo zdravlja

Sposobnost održavanja ravnoteže složen je proces koji ovisi o suradnji nekoliko tjelesnih sustava. "Vaša ravnoteža je proizvod vizualnog sustava, vestibularnog sustava u uhu i proprioceptivnog sustava, koji šalje poruke natrag u mozak", objasnio je Peirce. "Ako je vaša ravnoteža dobra, to znači da ti sustavi vjerojatno rade dobro."

Liječnici često koriste test stajanja na jednoj nozi kao mjerilo zdravlja kod starijih osoba zbog njegove povezanosti s progresivnim gubitkom mišićnog tkiva povezanim sa starenjem, poznatim kao sarkopenija. Dobra ravnoteža stoga ukazuje na to da su mišići, živci i mozak u dobroj koordinaciji.

Kako možete poboljšati svoju ravnotežu

Ako ste primijetili da vam ravnoteža slabi s godinama, dobra je vijest da se na tome može raditi. Peirce ističe da su naši mozgovi neuroplastični, što znači da su sposobni za učenje i prilagodbu novim izazovima. Za poboljšanje ravnoteže preporučuje širok raspon vježbi za jačanje, od kardio treninga do dizanja utega i vježbi s vlastitom težinom.

Ključno je u plan vježbanja uključiti pokrete koji izazivaju ravnotežu. Neke od specifičnih vježbi uključuju takozvane "korake sata", gdje balansirajući na jednoj nozi drugom nogom dodirujete zamišljene točke na satu oko sebe. Druga korisna vježba je tandem stav, pri kojem postavljate jedno stopalo izravno ispred drugog, spajajući petu i prste, te pokušavate zadržati položaj. Možete početi s jednostavnim stajanjem na jednoj nozi, prvo s otvorenim, a zatim i sa zatvorenim očima, postupno povećavajući trajanje s deset na trideset sekundi. Za dodatni izazov, pokušajte hvatati loptu dok stojite na jednoj nozi.

Šire koristi dobrog balansa

Osim što je pokazatelj zdravlja, rad na poboljšanju ravnoteže donosi i druge važne prednosti. Jačanje mišića ključno je za borbu protiv sarkopenije. "Možemo dramatično smanjiti gubitak mišića i njegove učinke na zdravlje s dva treninga tjedno koji uključuju jednostavno dizanje utega ili sličnu aktivnost", savjetuje Peirce.

Poboljšanje ravnoteže također je iznimno korisno za prevenciju padova, koji su čest uzrok ozbiljnih ozljeda kod starijih osoba. Vježbanje pokreta u stranu i unatrag pomaže tijelu da razvije bolje reakcije u slučaju gubitka stabilnosti. Na kraju, tu je i iznenađujuća povezanost s mozgom. Sam čin stajanja na jednoj nozi potiče sposobnost mozga da integrira informacije, trenira centar za ravnotežu u unutarnjem uhu i stimulira mrežu živaca dok se tijelo stabilizira.

Ukratko, iako test stajanja na jednoj nozi može djelovati kao zabrinjavajući pokazatelj, najbolje ga je shvatiti kao koristan alat za samoprocjenu. On vas može potaknuti da se aktivirate i posvetite vježbama koje će ojačati vaše tijelo, poboljšati stabilnost i u konačnici pozitivno utjecati na cjelokupno zdravlje i dugovječnost.

