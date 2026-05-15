Marija Šerifović objavila videozapis sa sinom koji topi srca

Srpska pjevačica Marija Šerifović (41), poznata po moćnom vokalu i povijesnoj pobjedi na Eurosongu, ponovno je pokazala svoju nježniju stranu, izazvavši pravu buru emocija na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu podijelila je iznimno intiman i dirljiv trenutak sa sinom koji je u kratkom roku prikupio tisuće lajkova i komentara. Iako je objava naizgled vrlo jednostavna, poruka koju nosi duboko je dirnula njezine brojne pratitelje, otkrivajući stranu pjevačice koju rijetko imamo priliku vidjeti.

Uz videozapis koji prikazuje nježan trenutak s dvoipolgodišnjim sinom Marijem, Šerifović je napisala samo jednu, ali iznimno snažnu riječ: "M O J E". Poruka je dodatno naglašena emotikonima anatomskog srca, sunca i plavog srca, simbolizirajući ono što govori sinu. U videozapisu Šerifović leži u krevetu sa sinom i ispituje ga: „Jesi li ti moje srce?”, „Jesi li ti moje sunce?” i „Jesi li ti moja ljubav?”, a maleni na svako pitanje s oduševljenjem odgovara sa: „Da!” i dodaje: 'Opet!' sa željom da nastavi igru. Prostor za komentare ubrzo se ispunio raznježenim redakcijama. "Predivno", "Duše dvije", "Divni ste Maro, neka ste zdravi i sretni zauvijek zajedno", samo su neke od poruka koje su se nizale.

Posebno dirljiv bio je komentar njezine majke, također poznate pjevačice Verice Šerifović (62), koja je s ponosom napisala: "Samo moja dva srca, moja dva sunca i samo moje dvije najveće ljubavi. MOJE". Njezin komentar potvrdio je duboku obiteljsku povezanost i sreću koju dijele. "Samo mame znaju kakav je to osjećaj i ljubav", dodala je jedna pratiteljica, sažimajući osjećaje mnogih.

Između pozornice i privatne sreće

Marija Šerifović, koja je Srbiji donijela prvu i zasad jedinu pobjedu na Eurosongu 2007. godine s legendarnom pjesmom "Molitva", svoj privatni život oduvijek nastoji držati što dalje od očiju javnosti. Iako je vrlo aktivna na glazbenoj sceni, kao dugogodišnja članica žirija u popularnom natjecanju "Zvezde Granda" i pjevačica čiji se nastupi iščekuju s nestrpljenjem, rijetko dijeli detalje iz svoje intime. Trenutno se priprema za seriju rasprodanih koncerata u beogradskom Sava Centru krajem svibnja, što pokazuje da njezina karijera ne posustaje. Upravo zato ovakve objave, koje pružaju rijedak uvid u njezin osobni život i obiteljsku sreću, imaju poseban odjek u javnosti.