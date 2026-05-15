Hrgovićev protivnik priznao nervozu prije borbe: ‘Subota će biti užasan dan za mene’

Filip Hrgović ove subote ponovno ulazi u ring u jednoj od najvažnijih borbi svoje karijere. Hrvatski teškaš protiv Davea Allena traži pobjedu kojom bi se vratio među glavne izazivače za svjetski vrh teške kategorije i ponovno otvorio put prema borbi za naslov prvaka svijeta.

I dok hrvatska javnost očekuje novu pobjedu Hrgovića, njegov protivnik već razmišlja o sljedećem koraku. Britanski boksač otvoreno je poručio kako bi eventualna pobjeda nad hrvatskim borcem za njega značila ulazak u najveće mečeve karijere.

U razgovoru za SunSport Allen je izjavio kako ga nakon Hrgovića zanimaju samo najveća imena teške kategorije.

„Ako pobijedim Filipa Hrgovića, želim Daniela Duboisa ili Tysona Furyja. O tome nema rasprave“, rekao je Allen.

Britanac je dodao i kako bi nakon eventualne pobjede odmah prozvao najveće zvijezde teške kategorije.

„Ako Hrgović bude nokautiran, odmah uzimam mikrofon. Tyson Fury, Daniel Dubois – spreman sam“, poručio je samouvjereno.

Ipak, Allen je istovremeno priznao kako nema klasičan odnos prema boksu, što je pomalo neobično za borca na ovoj razini. Otkrio je da ne planira još dugo ostati u sportu te da mu borbe donose i veliki psihološki pritisak.

„Ne želim boksati zauvijek. Iskreno, ni ne volim boks previše. Ne veselim se ni subotnjoj borbi jer bih mogao dobiti ozbiljne udarce u glavu“, rekao je Allen.

Priznao je i kako već sada osjeća nervozu uoči meča.

„Već sam nervozan. Subota će za mene biti užasan dan“, zaključio je britanski boksač.

Bez obzira na Allenove ambiciozne najave, ali i brzo samovoljno prizemljenje Hrgović u ovu borbu ulazi kao favorit, a pobjeda bi hrvatskog boksača mogla ponovno približiti samom vrhu svjetske teške kategorije.