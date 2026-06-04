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Pucnjava na školskom parkiralištu u Kaliforniji: Ubijen tinejdžer, među ranjenima i dijete

Pucnjava na školskom parkiralištu u Kaliforniji: Ubijen tinejdžer, među ranjenima i dijete
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Foto: Screenshot X/ ABC30 Fresno

Napadač je otvorio vatru u trenutku kada su obitelji i maturanti bili na parkiralištu. Najmlađa od tri ranjene osobe ima samo 11 godina, dok su preostale dvije žrtve odrasle osobe u dobi od 20 i 25 godina

4.6.2026.
14:10
Tesa Katalinić
Screenshot X/ ABC30 Fresno
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U pucnjavi koja se dogodila u srijedu navečer nakon svečane podjele maturalnih svjedodžbi u jednoj kalifornijskoj srednjoj školi poginuo je tinejdžer, dok su tri osobe ranjene, izvijestile su nadležne službe.

Policija je intervenirala oko 19 sati po lokalnom vremenu nakon dojave o pucnjavi na parkiralištu srednje škole Fairfield.

Pucnjava se dogodila oko 80 kilometara sjeveroistočno od San Francisca, izjavila je Michelle Belyea, službenica policijske uprave Fairfield.

Među ranjenima dijete od 11 godina

Napadač je otvorio vatru u trenutku kada su obitelji i maturanti bili na parkiralištu. Najmlađa od tri ranjene osobe ima samo 11 godina, dok su preostale dvije žrtve odrasle osobe u dobi od 20 i 25 godina, potvrdila je policija.

"Imamo još jednu žrtvu, 18-godišnjaka koji je nažalost podlegao ozljedama zadobivenima u ovom incidentu", izjavila je Belyea.

Vlasti još uvijek nisu objavile nikakve detalje o osumnjičeniku niti o motivu ovog stravičnog čina, a istraga je u punom tijeku. Iz policije poručuju kako prema trenutačnim informacijama nema daljnje prijetnje za lokalnu zajednicu.

'Ljudi su vrištali i bježali preko parkirališta'

Svjedoci koji su prisustvovali svečanosti opisali su trenutke užasa. Jedan od posjetitelja ispričao je kako su se začuli pucnjevi dok su se obitelji fotografirale na školskom parkiralištu.

"Pogledala sam preko ograde, a ljudi su samo vrištali i prestravljeno bježali preko parkirališta. Bilo je užasno", za CNN je ispričala Amanda Prieto koja živi u blizini škole.

Njezin suprug Luis Prieto dodao je da su hitne službe reagirale iznimno brzo te da su se policijska vozila i Hitna pomoć pojavila na mjestu događaja u samo nekoliko minuta. 

Iz školskog okruga Fairfield-Suisun kratko su poručili da su njihove misli s obiteljima pogođenim ovom tragedijom te da će nove informacije podijeliti s javnosti po završetku istrage. 

SadKalifornijaMasovna Pucnjava
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