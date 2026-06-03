Tragedija kod Križevaca: Kobila udarila veterinara u prsni koš i ubila ga

Veterinarski djelatnik (48) poginuo je u utorak poslijepodne nakon što ga je na križevačkom području kobila udarila u prsni koš.

Koprivničko-križevačka policija izvijestila je da se tragedija odvila oko 14.30 sati, dok je 48-godišnjak u staji obavljao zahvat obrade kopita kobili.

Iako mu je nakon udarca pružena liječnička pomoć na licu mjesta, muškarac je preminuo od zadobivenih ozljeda.

Njegovo tijelo prevezli su na Odjel za patologiju Opće bolnice Bjelovar, gdje će se po nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru obaviti obdukcija, a policija će istom odvjetništvu dostaviti izvješće.