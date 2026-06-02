Kazne i do 19.900 eura, policija objavila detalje: Ovo je zabranjeno od ponedjeljka
Policija je objavila i upute u slučaju izbijanja požara u zatvorenom prostoru i na otvorenom
Od ponedjeljka 1. lipnja pa sve do 31. listopada na snazi je zabrana paljenja vatre i lakozapaljivih materijala, objavila je zagrebačka policija u utorak.
"Pozivamo građane na pridržavanje sigurnosnih mjera, dodatni oprez i stalni nadzor vatre, zabranu bacanja opušaka i lakozapaljivih materijala, zabranu obavljanja radova u kojima dolazi do stvaranja iskre (zavarivanje), roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru s ciljem zaštite osoba i imovine", poručuje policija u priopćenju.
Savjeti za građane
Građanima daje nekoliko savjeta kako to mogu raditi na siguran način:
- Spaljivanje suhe trave, raslinja ili biljnog otpada može se obaviti samo sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije.
- Odabrati mjesto na kojem se pali vatra na način da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate.
- Tlo na kojem se pali vatra očistiti od svega onoga što je lakozapaljivo, a samo mjesto spaljivanja izolirati odnosno očistiti u širini najmanje 5 metara.
- Biti nazočan spaljivanju suhe trave, raslinja i ostalog biljnog otpada, odnosno u svakom trenutku imati kontrolu nad vatrom, a uz sebe odnosno u blizini imati u pripremi sve što je potrebno za početno gašenje mogućeg požara.
- Osoba koja je vatru naložila, dužna ju je i pravilno ugasiti koristiti pri tome vodu, pjenu ili prah.
- Mjesto paljenja smije se napustiti tek kad je vatra potpuno ugašena, što je ispravno provjeriti prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom.
- Zabranjeno je spaljivanje suhe trave, raslinja i ostalog biljnog otpada te loženja vatre i roštilja na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću.
- Ne koristite dronove za snimanje ili fotografiranje požara jer na taj način ugrožavate sigurnost protupožarnih vozila i zrakoplova, sprječavate gašenje i produljujete vrijeme gašenja požara.
- Osobama starije životne dobi i lošijeg zdravstvenog stanja, ne preporučuje se paliti vatru.
- Ne bacajte opuške kroz prozor automobila.
- Lakozapaljive materijale, upaljače i šibice ne ostavljajte na mjestima dostupnim izvorima topline ili svjetlosti,
- Klimatske promjene, toplinski valovi i slično, ali i relativna dostupnost na tržištu, „upućuju nas“ - vrijeme je da razmislimo o nabavi vatrogasnih aparata; od priručnih u vozilima do aparata u objektima gdje provodimo vrijeme (kuća, stan, vikendica...) za početno gašenje požara koji se postavljaju blizu potencijalnih izvora nastanka požara.
- U tom smislu, na raspolaganju je niz uređaja koji se mogu nabaviti za vatru odnosno plinodetekciju.
- Ujedno, podsjećamo na odgovorno ponašanje - primjerice, ne parkirati vozila na pristupima koja su predviđena za interventne postrojbe primjerice vatrogasna vozila, na šumskim putevima koji su inače protupožarni koridori i slično.
Upute ako izbije požar
Objavljene su i upute ako požar izbije u zatvorenom prostoru:
- pozovite pomoć na brojeve 112, 193 ili 192,
- u slučaju požara suhe trave, raslinja ili biljnog otpada u blizini stambenog prostora (stana, kuće ili vikend kuće), a u kojem se u tom trenutku nalazite i koji ne možete na siguran način napustiti, odmah zatvorite vrata i prozore kako biste spriječili ulazak dima,
- zaštitite nos i usta radi sprječavanja udisanja dima, na način da ih prekrijete zaštitnom maskom ili vlažnom tkaninom,
- pomozite osobama u Vašoj blizini, osobito djeci, bolesnima, starijima i teško pokretnima,
- ako posjedujete vatrogasni aparat, pokušajte njime ugasiti požar,
- vodite računa o tome da se električne instalacije ne gase istim sredstvima kao papir ili drvo
- ne približavajte se požaru i lakozapaljivim materijalima,
- ne hodajte kroz vatru,
- ako je vatra zahvatila Vašu odjeću, ugasite ju na način tako da legnete na pod i zakotrljate se.
Policija objašnjava i što treba napraviti ako požar bukne na otvorenom:
- pronađite sigurno mjesto na kojem niste okruženi suhom travom, raslinjem ili materijalima koje je zahvatio požar,
- nos i usta zaštitite zaštitnom maskom ili mokrom tkaninom radi sprječavanja udisanja dima te izlaganja vatri koje dovodi do gubitka svijesti,
- ako vatra još nije zahvatila vaš objekt, pokušajte vodom zaliti prostor oko objekta te na taj način usporiti širenje požara,
- učinite to samo u slučaju ako imate dovoljno vremena i bez ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života,
- ako se nalazite u blizini vodene površine, mora, rijeka ili jezera, a požar se brzo širi, uđite u vodu i ondje dočekajte hitnu pomoć,
- vodite računa o smjeru vjetra i mogućim promjenama smjera,
- ako u vašoj blizini nema vodenih površina ili stijena te se ne možete zaštiti, lezite na tlo licem prema dolje i zaštitite se zemljom ili mokrom tkaninom,
- ako je vatra zahvatila Vašu odjeću, ugasite ju na način da legnete na pod i zakotrljate se,
- pratite upute hitnih službi te u slučaju evakuacije stanovništva, postupajte prema njima bez odgode,
- ako se nalazite u vozilu, izađite iz njega i potražite zaštitu.
Objavljeno kakve kazne prijete
Za nepoštivanje zakonski odredbi propisane su sankcije. Izazivanje požara tako se kažnjava s 1.990 do 19.900 eura novčana kazne ili zatvorskom kaznom u trajanju od 60 dana. U slučaju izazivanja požara iz nehaja prijeti kaznu u rasponu od 260 do 1.990 eura, dok se za neprijavljivanje požara može dobiti od 130 do 1.990 eura kazne.
"Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama", dodaje policija.
"Protupravnim radnjama izazivanjem požara ostvaruju se i obilježja kaznenog djela oštećenje tuđe stvari. Kvalifikacija kaznenog djela ovisi od događaja do događaja odnosno ugrozi ljudi i imovine kao i vrijednosti imovine", zaključuje policija u priopćenju.