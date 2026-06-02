Kazne i do 19.900 eura, policija objavila detalje: Ovo je zabranjeno od ponedjeljka

Od ponedjeljka 1. lipnja pa sve do 31. listopada na snazi je zabrana paljenja vatre i lakozapaljivih materijala, objavila je zagrebačka policija u utorak.

"Pozivamo građane na pridržavanje sigurnosnih mjera, dodatni oprez i stalni nadzor vatre, zabranu bacanja opušaka i lakozapaljivih materijala, zabranu obavljanja radova u kojima dolazi do stvaranja iskre (zavarivanje), roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru s ciljem zaštite osoba i imovine", poručuje policija u priopćenju.

Savjeti za građane

Građanima daje nekoliko savjeta kako to mogu raditi na siguran način:

Spaljivanje suhe trave, raslinja ili biljnog otpada može se obaviti samo sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije.

Odabrati mjesto na kojem se pali vatra na način da bude dovoljno udaljeno od stambenih i drugih objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova kako bi se spriječilo da ih plamen ili iskre ne zahvate.

Tlo na kojem se pali vatra očistiti od svega onoga što je lakozapaljivo, a samo mjesto spaljivanja izolirati odnosno očistiti u širini najmanje 5 metara.

Biti nazočan spaljivanju suhe trave, raslinja i ostalog biljnog otpada, odnosno u svakom trenutku imati kontrolu nad vatrom, a uz sebe odnosno u blizini imati u pripremi sve što je potrebno za početno gašenje mogućeg požara.

Osoba koja je vatru naložila, dužna ju je i pravilno ugasiti koristiti pri tome vodu, pjenu ili prah.

Mjesto paljenja smije se napustiti tek kad je vatra potpuno ugašena, što je ispravno provjeriti prebacivanjem pepela i polijevanjem vodom.

Zabranjeno je spaljivanje suhe trave, raslinja i ostalog biljnog otpada te loženja vatre i roštilja na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću.

Ne koristite dronove za snimanje ili fotografiranje požara jer na taj način ugrožavate sigurnost protupožarnih vozila i zrakoplova, sprječavate gašenje i produljujete vrijeme gašenja požara.

Osobama starije životne dobi i lošijeg zdravstvenog stanja, ne preporučuje se paliti vatru.

Ne bacajte opuške kroz prozor automobila.

Lakozapaljive materijale, upaljače i šibice ne ostavljajte na mjestima dostupnim izvorima topline ili svjetlosti,

Klimatske promjene, toplinski valovi i slično, ali i relativna dostupnost na tržištu, „upućuju nas“ - vrijeme je da razmislimo o nabavi vatrogasnih aparata; od priručnih u vozilima do aparata u objektima gdje provodimo vrijeme (kuća, stan, vikendica...) za početno gašenje požara koji se postavljaju blizu potencijalnih izvora nastanka požara.

U tom smislu, na raspolaganju je niz uređaja koji se mogu nabaviti za vatru odnosno plinodetekciju.

Ujedno, podsjećamo na odgovorno ponašanje - primjerice, ne parkirati vozila na pristupima koja su predviđena za interventne postrojbe primjerice vatrogasna vozila, na šumskim putevima koji su inače protupožarni koridori i slično.

Upute ako izbije požar

Objavljene su i upute ako požar izbije u zatvorenom prostoru:

pozovite pomoć na brojeve 112, 193 ili 192,

u slučaju požara suhe trave, raslinja ili biljnog otpada u blizini stambenog prostora (stana, kuće ili vikend kuće), a u kojem se u tom trenutku nalazite i koji ne možete na siguran način napustiti, odmah zatvorite vrata i prozore kako biste spriječili ulazak dima,

zaštitite nos i usta radi sprječavanja udisanja dima, na način da ih prekrijete zaštitnom maskom ili vlažnom tkaninom,

pomozite osobama u Vašoj blizini, osobito djeci, bolesnima, starijima i teško pokretnima,

ako posjedujete vatrogasni aparat, pokušajte njime ugasiti požar,

vodite računa o tome da se električne instalacije ne gase istim sredstvima kao papir ili drvo

ne približavajte se požaru i lakozapaljivim materijalima,

ne hodajte kroz vatru,

ako je vatra zahvatila Vašu odjeću, ugasite ju na način tako da legnete na pod i zakotrljate se.

Policija objašnjava i što treba napraviti ako požar bukne na otvorenom:

pronađite sigurno mjesto na kojem niste okruženi suhom travom, raslinjem ili materijalima koje je zahvatio požar,

nos i usta zaštitite zaštitnom maskom ili mokrom tkaninom radi sprječavanja udisanja dima te izlaganja vatri koje dovodi do gubitka svijesti,

ako vatra još nije zahvatila vaš objekt, pokušajte vodom zaliti prostor oko objekta te na taj način usporiti širenje požara,

učinite to samo u slučaju ako imate dovoljno vremena i bez ugrožavanja vlastitog ili tuđeg života,

ako se nalazite u blizini vodene površine, mora, rijeka ili jezera, a požar se brzo širi, uđite u vodu i ondje dočekajte hitnu pomoć,

vodite računa o smjeru vjetra i mogućim promjenama smjera,

ako u vašoj blizini nema vodenih površina ili stijena te se ne možete zaštiti, lezite na tlo licem prema dolje i zaštitite se zemljom ili mokrom tkaninom,

ako je vatra zahvatila Vašu odjeću, ugasite ju na način da legnete na pod i zakotrljate se,

pratite upute hitnih službi te u slučaju evakuacije stanovništva, postupajte prema njima bez odgode,

ako se nalazite u vozilu, izađite iz njega i potražite zaštitu.

Objavljeno kakve kazne prijete

Za nepoštivanje zakonski odredbi propisane su sankcije. Izazivanje požara tako se kažnjava s 1.990 do 19.900 eura novčana kazne ili zatvorskom kaznom u trajanju od 60 dana. U slučaju izazivanja požara iz nehaja prijeti kaznu u rasponu od 260 do 1.990 eura, dok se za neprijavljivanje požara može dobiti od 130 do 1.990 eura kazne.

"Osim toga, ovakvim nepromišljenim radnjama građani mogu počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, za koje se može izreći kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, propisana je kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina, ovisno o posljedicama", dodaje policija.

"Protupravnim radnjama izazivanjem požara ostvaruju se i obilježja kaznenog djela oštećenje tuđe stvari. Kvalifikacija kaznenog djela ovisi od događaja do događaja odnosno ugrozi ljudi i imovine kao i vrijednosti imovine", zaključuje policija u priopćenju.