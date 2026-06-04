Provokativna haljina jedva je zadržala bujne grudi Jennifer Lopez: 'Nije prije imala ovakve'

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (56) ovih se dana našla u fokusu javnosti zbog filma Office Romance, u kojem tumači glavnu ulogu. Uz nju u filmu glumi i Brett Goldstein, a zajednički projekt promoviraju pojavljujući se na premijerama diljem SAD-a. Tako su u utorak prisustvovali premijeri filma u New Yorku, a malo tko je primijetio išta drugo osim Jenniferine modne kombinacije.

Na posljednjoj premijeri nosila je haljinu koja je na prvi pogled ostavljala dojam izrazito provokativnog “naked” efekta. Haljina je iz kolekcije Miss Sohee proljeće 2025., a ista je oduševila javnost. No, bujni dekolte potaknuo je glasine o novom estetskom zahvatu. Iako nije javno pričala o tome, posljednjih dana mnogi pišu kako se Jennifer Lopez podvrgnula operaciji povećanja grudi. ''Što je ovo? Odakle su se one pojavile'', ''Nije prije imala ovako bujno poprsje'', samo su neki od komentara.

Kako je izgledala na premijeri - pogledjte u našoj galeriji.