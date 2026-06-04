Na snazi nova regulacija prometa: Vjesnika sve manje, pogledajte kako teku radovi

Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera, od jutros do nedjelje navečer za sav je promet zatvoren podvožnjak, kao i dio Slavonske avenije uz gradilište. Ranije je ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić pojasnio da je odluka donesena radi sigurnosti građana i nesmetanog odvijanja radova.

Pojasnio je da ovoga puta nema ni "bypassa" jer bi Grad Zagreb, dok bi uspostavio novu regulaciju, praktički potrošio više od pola predviđenog roka.

Nakon uklanjanja sjevernog dijela fasade Vjesnikova nebodera, koji je teško stradao u velikom požaru krajem prošle godine, bit će postavljena zaštitna gumena zavjesa kako bi se spriječilo širenje građevinskog otpada tijekom radova.

Rušenje je počelo u petak ujutro, a plan je da cijeli sjeverni dio nebodera bude uklonjen do nedjelje navečer.

Dosad je iz nebodera uklonjeno 620 tona otpada te 470 kilograma azbesta pronađenog na 16. katu. Cijeli neboder trebao bi biti uklonjen do prve polovice srpnja.