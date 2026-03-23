FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
nakon teških optužbi /

Olimpijska prvakinja prošla pravu dramu: Morala 'dokazivati' spol da bi nastupila

×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Unatoč svemu, medicinska komisija World Boxinga nakon pregleda dokumentacije zaključila je da je sportašica ispunila sve uvjete za nastup u ženskoj kategoriji.

23.3.2026.
18:16
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Olimpijska pobjednica u boksu Lin Yu-Ting ponovno je u fokusu svjetske javnosti- Nakon što je osvojila zlato u perolakoj kategoriji na Igrama u Parizu 2024., njezino ime našlo se u središtu velike rasprave o pravilima i kriterijima u ženskom boksu.

Cijela priča zapravo počinje još 2023. godine, kada je zajedno s alžirskom boksačicom Imanom Khelif diskvalificirana sa Svjetskog prvenstva. Tadašnje krovno tijelo, Međunarodna boksačka federacija (IBA), tvrdilo je da ne ispunjavaju uvjete za nastup u ženskoj konkurenciji, što je izazvalo brojne reakcije i podijeljena mišljenja.

Situacija se dodatno zakomplicirala kada je Međunarodni olimpijski odbor oduzeo IBA-i status krovne organizacije zbog problema s upravljanjem i integritetom, a upravljanje olimpijskim boksom preuzeo je World Boxing. Nova organizacija uvela je i nova pravila, uključujući obvezno testiranje spola koje detektira prisutnost gena povezanih s Y kromosomom.

Unatoč svemu, medicinska komisija World Boxinga nakon pregleda dokumentacije zaključila je da je sportašica ispunila sve uvjete za nastup u ženskoj kategoriji. Time joj je omogućeno da nastavi karijeru i ponovno se natječe na najvišoj razini.

U međuvremenu, i njezina nekadašnja kolegica/suparnica Imane Khalif poručila je kako je spremna podvrgnuti se novim testiranjima kako bi dokazala svoju podobnost i branila olimpijsko zlato na Igrama u Los Angelesu 2028. godine.

Povratak olimpijske pobjednice u ring očekuje se uskoro, budući da je prijavljena za Azijsko prvenstvo koje počinje 29. ožujka.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni borac u razgovoru za Net.hr otkriva kako vidi budućnost hrvatskog kickboxinga

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike