Bio je igrač Dinama, zvao ga i Arsenal, a sada je za Hrvatsku osvojio peto mjesto na svijetu

Biti peti na svijetu je ogroman uspjeh i motiv za ljeto, kazao je hrvatski atletičar Marino Bloudek po povratku u Hrvatsku sa svjetskog dvoranskog prvenstva u Torunu na kojem je osvojio peto mjesto na 800 metara.

Bloudeku i njegovoj reprezentativnoj kolegici Nini Vuković, priređen je u zračnoj luci Franjo Tuđman svečani doček nakon povijesnog nastupa na Svjetskom dvoranskom prvenstvu.

Bloudek se vratio kao peti trkač svijeta na 800 metara, čime je ispisao povijest kao prvi Hrvat u finalu ove discipline na svjetskim dvoranskim smotrama, dok je Nina Vuković u svom debitantskom nastupu zauzela 17. mjesto na 800 metara, ostavši tek nekoliko stotinki kratka za prolaz u polufinale.

U zračnoj luci dočekali su ih predstavnici matičnog kluba AK Dinamo-Zrinjevac, uz predstavnike Hrvatskog atletskog saveza i Zagrebačkog atletskog saveza, te brojne klupske trenere, kolege i prijatelje koji su uz pljesak i čestitke pozdravili povijesni uspjeh.

"Hvala svima koji su došli, zaista nisam očekivao ovakav doček. Jako sam zadovoljan, pobjeda u skupini i drugo mjesto u polufinalu donijeli su mi plasan dalje. U finalu je falilo malo svježine nakon tri dana trčanja, ali to je takav raspored na svjetskim dvoranskim prvenstvima, svima nam je bilo isto. Svakako, biti peti na svijetu je ogroman uspjeh i velika motivacija za ljeto, Europsko prvenstvo i potencijalne nastupe u Dijamantnoj ligi," kazao je Bloudek koji je kao dječak bio u Dinamovoj školi nogometa, a zvali su ga i u Arsenal, no nakon loma noge završio je karijeru i krenuo s atletikom.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Njegov trener Mladen Kršek, naglasio je Marinovu borbenost.

"Marino je došao sa 17. rezultatom, a završio kao peti u finalu. Iako se vidio mali umor, hrabro se borio do kraja i trčao blizu državnog rekorda. Sada slijedi kratki odmor, a već idući tjedan idemo u Keniju na 35 dana priprema. Cilj je Europsko prvenstvo, konkurencija je velika, ali Marino je već pokazao kako se zna nositi s najboljima," kazao je.

Mlada Nina Vuković je istaknuo kako je bila zadovoljna nastupom.

"Zadovoljna sam nastupom. Taktički sam se hrabro borila i pokazala zrelost na velikom natjecanju. Žao mi je što mi je polufinale izmaklo za samo sedam stotinki, ali ovo je veliko iskustvo. Na ljeto me čeka Europsko prvenstvo u Birminghamu, gdje želim napasti granicu od dvije minute i boriti se za polufinale," poručila je Nina.

Ninin trener Igor Čordaš, istaknuo je težinu njezine skupine.

"Nina je trčala sa svjetskom rekorderkom Keely Hodgkinson, gdje je jedno mjesto za prolaz praktički bilo rezervirano. Falilo je samo sedsm stotinki do polufinala, ali pokazala je da pripada svjetskom vrhu. Ova sezona je sjajan pokazatelj za ono što nas čeka na otvorenom," poručio je.

