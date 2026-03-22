ŠTETA

Bloudek briljirao u finalu SP-a! Malo ga dijelilo od senzacije
Foto: Marcel ter Bals/DeFodi Images/Profimedia

Bloudek je u kvalifikacijama trčao 1:46.20, u polufinalu 1:45.92, da bi u finalu bio najbrži istrčavši 1:45.31

22.3.2026.
20:51
Vehmir Džakmić
Marcel ter Bals/DeFodi Images/Profimedia
Hrvatski atletičar Marino Bloudek osvojio je peto mjesto u finalu utrke na 800 metara na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Toronu.

Bloudek je u kvalifikacijama trčao 1:46.20, u polufinalu 1:45.92, da bi u finalu bio najbrži istrčavši 1:45.31 što je 12 stotinki sekunde slabije od njegovog hrvatskog rekorda postavljenog ove zime.

Zlatnu medalju osvojio je Amerikanac Cooper Lutkenhaus s rezultatom 1:44.24, srebro je osvojio Belgijanac Eliott Crestan koji je postavio rezultat 1:44.38, dok je bronca pripala Španjolcu Mohamedu Attaouiju s rezultatom 1:44.66.

Ispred Bloudek je bio i Australac Pet Bol (1:45.14).

REZULTATI - 800 m

1. Cooper Lutkenhaus (SAD) 1:44.24

2. Eliott Crestan (Bel) 1:44.38

3. Mohamed Attaoui (Špa) 1:44.66

4. Peter Bol (Aus) 1:45.14

5. MARINO BLOUDEK (Hrv) 1:45.31

6. Allon Tatsunami Clay (Jap) 1:45.42

Marino Bloudek
