Borna Sosa raznježio fotografijama jednogodišnjeg sina: Maleni zaludio nogometaševe pratitelje

Dok se hrvatska nogometna reprezentacija priprema za nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine, jedan od igrača koji se nažalost nije našao na konačnom popisu, Borna Sosa (28), podsjetio je svoje pratitelje što je u životu najvažnije. Umjesto na travnjacima u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Sosa provodi dragocjeno vrijeme s obitelji, a dirljive trenutke podijelio je i na svom Instagram profilu.

Hrvatski reprezentativac i lijevi bek engleskog prvoligaša Crystal Palacea objavio je tri fotografije koje prikazuju njegovog sina Šimuna u trenucima igre i obiteljske idile. Na prvoj fotografiji nasmiješeni dječak pozira sa sunčanim naočalama, dok ga na ostalima vidimo u igri na terasi s pogledom na more, te u zagrljaju majke, Bornine dugogodišnje partnerice Ivone (32), o kojoj se ne zna puno osim da je arhitektica po struci.

Ova obiteljska objava dolazi u profesionalno vrlo izazovnom razdoblju za 28-godišnjeg nogometaša. Nakon što je zbog ozljede morao propustiti posljednje četiri utakmice Premier lige, uslijedio je i izostanak s popisa putnika za Svjetsko prvenstvo, što je za svakog sportaša velik udarac.

Iako se objava sastoji samo od fotografija njegovog nasljednika, Sosa je u opis stavio hrvatsku zastavu i srce, jasno dajući do znanja da njegova ljubav prema domovini i reprezentaciji nije upitna. Njegov potez izazvao je lavinu pozitivnih reakcija i poruka podrške.

Pratitelji su u komentarima izrazili oduševljenje preslatkim dječakom i pružili podršku nogometašu. "O Bože, kako je lijep", "Presladak je", samo su neke od reakcija koje pokazuju koliko su ove obiteljske scene dirnule javnost. Čini se da je Sosa, iako neće braniti boje Hrvatske na najvećoj svjetskoj smotri, ovim potezom još jednom osvojio srca navijača.