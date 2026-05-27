Sosa ušao u povijest nakon što je Palace osvojio Konferencijsku ligu: Evo zašto

Nogometaši Crystal Palacea pobjednici su Konferencijske lige nakon što su u finalu u Leipzigu pobijedili Rayo Vallecano sa 1-0.

U petom izdanju Konferencijske lige dobili smo i petog različitog pobjednika. Nakon Rome, West Hama, Olympiakosa i Chelsea na pobjednički tron uspeli su se i nogometaši Crystal Palacea.

Pogodak odluke postignut je u 51. minuti, a strijelac je bio Jean-Philippe Mateta. Velike zasluge za gol idu i Adamu Whartonu koji je povukao loptu gotovo s centra do kaznenog prostora, a potom sjajno pucao, Batalla je obranio, a Mateta pospremio odbijanac u gol.

Borna Sosa nije zaigrao za londonski sastav, ali je postao prvi hrvatski nogometaš koji je osvojio Konferencijsku ligu.

Za Crystal Palace je to prvi europski trofej u povijesti kluba, te treći pokal u posljednjih 12 mjeseci. U svibnju 2025. osvojili su FA kup, a u kolovozu prošle godine i FA Community Shield.

Palace je i drugi engleski klub koji je ove sezone osvojio europski trofej nakon slavlja Aston Ville u Europskoj ligi. Vrhunac klupske sezone je u subotu kada će u Budimpešti u finalu Lige prvaka igrati branitelj naslova PSG i Arsenal.

Nogometašima Rayo Vallecana ostaje utjeha da su već samim ulaskom u finale ostvarili najveći uspjeh u povijesti kluba.

U prvom poluvremenu gledali smo čvrstu i dosta opreznu igru s vrlo malo prilika. Obrambena igra i trka ugušili su svaku kreativnu akciju. Prvo, povijesno finale za oba kluba, očito je sputalo igrače. Dodajmo kako u prvih 45 minuta niti jedan sastav nije uputio niti jedan udarac u okvir gola.

Najbolju priliku u prvom dijelu imao je londonski sastav u sudačkoj nadoknadi kada je Wharton sjajnom loptom uposlio Tyricka Mitchella koji je sa pet, šest metara pucao glavm, ali pored desne stative.

Nakon ujednačenog prvog poluvremena nastavak je donio daleko bolju igru. Engleski sastav je poveo već u šestoj minuti nastavaka golom Jeana-Philippea Matete.

Velike zasluge za gol je imao i Adam Wharton koji je povukao gotovo s centra do kaznenog prostora sjajno opalivši, Batalla je obranio, a Mateta pospremio odbijanac u gol. Samo pet minuta kanije moglo je biti i 2-0. Yeremi Pino je sjajno pucao iz slobodnog udarca pogodivši stativu, od koje se lopta odbila u drugu stativu.

U 57. minuti i Mateta je imao veliku priliku, no Batalla je odbio u korner. U 59. minuti Rayo je zaprijetio udarcem Alemaoa, no Henderson je bio spreman. rayov trener Inigo Perez izmjenama je pokušao podići svoju momčad, uveo je pet novih igrača, ali bez nekog većeg pomaka u igri.

Utakmica je u 36. minuti nakratko prekinuta nakon što je jedan od navijača imao zdravstvenih problema.