Od uriniranja u staroj gradskoj jezgri do paradiranje 'kokoši': Počeo je dar mar na ulicama Splita!

OPET ISTE SCENE /

Osim pozitivne strane ljetne sezone u Dalmaciji, postoji i ona manje ugodna koja se iz godine u godinu ponavlja - neodgovorno i nedolično ponašanje dijela turista, posebno u Splitu.

Stanovnici sve češće upozoravaju na stanje u gradu tijekom turističke sezone, ističući kako su problemi svake godine izraženiji - od uriniranja i povraćanja po svakom kutu zgrade do nereda i razuzdanog ponašanja tijekom noćnih sati. Zbog takvih scena, dio preostalih stanovnika teško može normalno živjeti smrada i divljanja ispod prozora.

Pojavile su se i snimke koje dodatno ilustriraju problem. Na njima se vidi kako mladića urinira u staroj gradskoj jezgri do glasnih i neprimjerenih ponašanja skupina mladih turista tijekom noći. Zabilježen je i slučaj maskiranja u kokoš te paradiranja gradom.

Stižu zabrane

Posebno je problematičan centar grada, gdje je visoka koncentracija klubova, barova i ugostiteljskih objekata koji rade do kasno u noć. Upravo ondje, upozorava gradonačelnik Tomislav Šuta, nastaju situacije koje narušavaju sigurnost i kvalitetu života stanovnika.

Grad je zbog toga uveo zabranu prodaje alkoholnih pića od 20 do 6 sati. Kako je istaknuto, cilj mjere nije “zaustaviti zabavu”, nego premjestiti konzumaciju alkohola i neprimjereno ponašanje s javnih ulica na prikladna mjesta, uz poticanje odgovornijeg ponašanja posjetitelja i očuvanje javnog reda u gradu.

Hoće li Split u tome uspjeti, tek će se vidjeti.