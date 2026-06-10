Još 8 dana do najvećeg tech festivala na Jadranu: Eksluzivni partiji, 'okršaj' liderica i roboti na rivi

Ostalo je još osam dana do jedine Game Changer konferencije koja se održava na obali - onoj crnogorskoj.

Treće izdanje Game Changer Montenegro Festivala na rasporedu je od 18. do 20. lipnja 2026. godine u Tivtu. Kako će umjetna inteligencija promijeniti tokove kapitala? Zašto digitalna infrastruktura postaje nova valuta moći? Gdje će nastajati nova gospodarska središta svijeta? Kako izgleda sljedećih pet godina razvoja tržišta, gradova i poslovanja? Odgovore će tijekom festivala tražiti međunarodni govornici, lideri industrije i pažljivo odabrana imena iz svijeta tehnologije, znanosti i poslovanja, čija će predstavljanja postupno biti otkrivana u nadolazećem razdoblju.

Foto: Samardzic Milos

Foto: Samardzic Milos

Game Changer Montenegro sastavljen je od dva centralna događanja:

1. BOGAT KONFERENCIJSKI PROGRAM

Konferencija će se održati u petak, 19. lipnja 2026. godine, od 9 sati u hotelu Regent Porto Montenegro. Konferencijski programi okupit će više od 25 govornika, uključujući globalne lidere, lokalne stručnjake i vizionare koji oblikuju budućnost.

2. DODJELA GAME CHANGER NAGRADA

Trodnevni Game Changer Festival bit će svečano otvoren u četvrtak, 18. lipnja, u 20.30 sati u vrtu hotela Onyx, Regent Porto Montenegro, uz gala večeru i ceremoniju dodjele Game Changer nagrada. Nagrade će biti dodijeljene najboljim tehnološkim tvrtkama iz Crne Gore. Ovogodišnja novost jest da će biti dodijeljene i posebne nagrade najuspješnijim tehnološkim tvrtkama iz Srbije i Sjeverne Makedonije, čime se dodatno potvrđuju regionalni karakter i značaj festivala.

Uz konferencijski program i dodjelu nagrada, Game Changer Montenegro Festival i ove će godine ponuditi niz ekskluzivnih popratnih događanja osmišljenih za umrežavanje, razmjenu ideja i stvaranje novih poslovnih prilika po kojem je festival također poznat. Tijekom tri festivalska dana sudionike očekuju posebna okupljanja, neformalni susreti te posebno osmišljeni sadržaji koji dodatno povezuju poslovnu, tehnološku i investicijsku zajednicu regije.

Foto: Samardzic Milos

Popratni program festivala

Petak, 19. lipnja 2026.

Ekskluzivni after party na bazenu AURA

Nakon završetka jednodnevne konferencije, večer se nastavlja ekskluzivnim after partyjem uz bazen AURA, rezerviranim za sudionike i partnere festivala. Smještena u ekskluzivnom ambijentu Porto Montenegra, AURA je jedan od najprepoznatljivijih lifestyle koncepata na Jadranu. Kao dio globalno priznate grupacije Sunset Hospitality Group, AURA je poznata po kreiranju jedinstvenih iskustava koja spajaju sofisticiranost, suvremeni dizajn, glazbu, vrhunsku gastronomiju i društvenu kulturu.

Foto: Samardzic Milos

Roboti na šetalištu Pine

Istovremeno, u večernjim satima glavno gradsko šetalište Pine u Tivtu pretvara se u festivalsku pozornicu na otvorenom. Posjetitelje očekuje besplatan koncert crnogorskog benda WhoSee, uz DJ zagrijavanje koje vodi DJ Mono. Posjetitelje očekuju atraktivne aktivacije partnera festivala, VR iskustva, roboti koji iz godine u godinu privlače veliku pozornost publike, interaktivni sadržaji i testiranje novih videoigara razvijenih u Crnoj Gori.

Subota, 20. lipnja 2026.

Padel turnir liderica i poduzetnica

U 10.30 sati na padel terenima Luštica Baya započinje Game Changer Padel Tournament – prvi ženski korporativni padel turnir u Crnoj Gori u suradnji s Asocijacijom liderki Crne Gore. Riječ je o ekskluzivnom okupljanju poslovnih liderica, poduzetnica, menadžerica i ljubiteljica aktivnog lifestylea koje znaju da se najvrjednije poslovne veze često stvaraju izvan uredskih i konferencijskih prostora. Druženje će dodatno začiniti atraktivna glavna nagrada. Smješten uz kristalno plavo more i mediteranske pejzaže, Luštica Bay mnogo je više od destinacije – to je način života. Elegantna marina, suvremena arhitektura, vrhunska gastronomija, boutique iskustva i opuštena atmosfera stvaraju jedinstvenu kulisu u kojoj se poslovni susreti prirodno pretvaraju u nova partnerstva, a sportsko natjecanje u nezaboravno iskustvo.

Foto: Samardzic Milos

Najekskluzivniji događaj unutar Game Changer platforme

Istoga dana, s početkom u 20.30 sati, na platou ispred velike podmornice u Porto Montenegru održat će se Game Changer Premium Event – Black Velvet Affair, ekskluzivni networking događaj koji okuplja vodeće predstavnike poslovne i tehnološke zajednice.

Radi se o jednom od najekskluzivnijih događanja unutar Game Changer platforme, namijenjenom odabranim uzvanicima iz svijeta biznisa, tehnologije, kreativnih industrija, investicija i medija. Prošlogodišnje izdanje u Tivtu održano je pod nazivom Black Velvet Yacht Affair, na 42-metarskoj jedrilici u Porto Montenegru, uz all-black dress code, vrhunsku gastronomsku ponudu, koktele, glazbeni program i atmosferu koja je povezivala poslovne razgovore s mediteranskim lifestyle iskustvom.

Sve novosti pratite na službenoj Game Changer stranici.