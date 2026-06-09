Popodnevno kupanje kraj Splita pretvorio se u bolnu agoniju: 'Peklo nas je cijelo tijelo'

Trojica mladića otišla su u utorak poslijepodne na plažu u Stobreču. Nekoliko minuta nakon ulaska u more osjetili su snažno peckanje po tijelu, a ubrzo su shvatili da su ih opekle meduze.

Foto: Dalmacija Danas

"Otišli smo na plažu oko 18.30. More je toplo i bio je gušt boraviti u njemu, ali već nakon pet minuta osjetili smo da nas nešto strašno počinje peći po tijelu. Odmah smo shvatili da se radi o meduzama”, ispričao je čitatelj za Dalmaciju Danas. Opekline nisu bile bezazlene.

Foto: Dalmacija Danas

"Jednom od nas meduza je opekla područje oko očiju, a nama dvojici razne dijelove tijela, najviše noge", navodi. Mladići su odmah po izlasku s plaže nazvali 112. Ondje su ih spojili s liječnicom iz KBC-a Split, koja im je dala upute što dalje trebaju napraviti.

Meduze nisu rijetkost u Jadranu

Pojava meduza u Jadranu nije neobična, osobito u toplijem dijelu godine. Njihova brojnost može varirati ovisno o temperaturi mora, morskim strujama, vjetru i dostupnosti hrane. Iako većina susreta s meduzama ne završava ozbiljnim posljedicama, opekline mogu biti vrlo bolne, osobito ako zahvate osjetljiva područja poput lica, očiju ili veću površinu kože.

Foto: Dalmacija Danas

Meduze žare pomoću žarnica, stanica koje se nalaze na njihovim lovkama. Pri dodiru s kožom mogu ispustiti otrov koji izaziva peckanje, crvenilo, bol, svrbež, oticanje, a ponekad i mjehuriće. Kod osjetljivijih osoba moguća je i jača reakcija.

Što napraviti ako vas opeče meduza?

Prvo i najvažnije - odmah izađite iz mora i ostanite mirni. Zahvaćeno mjesto nemojte trljati rukama, ručnikom ni pijeskom jer se tako stanje može pogoršati. Mjesto opekline najbolje je isprati morskom vodom, a ne slatkom vodom. Ako su na koži ostali dijelovi lovki ili žarnjaka, treba ih pažljivo ukloniti pincetom ili rubom kartice, bez grubog struganja kože. Ruke je pritom dobro zaštititi.

Foto: Dalmacija Danas

Bol se može ublažiti uranjanjem zahvaćenog dijela tijela u toplu vodu, ali ne toliko vruću da izazove opeklinu. Ako to nije moguće, mogu pomoći topli oblozi. Kod blažih reakcija mogu se koristiti sredstva protiv bolova, a kod svrbeža ili crvenila ljekarnik ili liječnik mogu preporučiti odgovarajući pripravak.

Foto: Dalmacija Danas

Ne preporučuje se ispiranje slatkom vodom, trljanje, stavljanje alkohola, amonijaka ili urina na opečeno mjesto. Riječ je o čestim "narodnim savjetima" koji mogu dodatno nadražiti kožu.

Kada treba potražiti liječničku pomoć?

Liječničku pomoć treba potražiti ako je opeklina u području oka, lica, vrata ili genitalija, ako je zahvaćena velika površina kože, ako bol ne popušta, ako se pojave otežano disanje, vrtoglavica, mučnina, slabost, osip po tijelu ili oticanje usana i lica.

Poseban oprez potreban je kod djece, starijih osoba, kroničnih bolesnika i osoba sklonih alergijskim reakcijama.

Današnji slučaj iz Stobreča još je jedan podsjetnik kupačima da i u poznatom, toplom i naizgled mirnom moru treba biti oprezan. Ako primijetite meduze u plićaku ili ih netko od kupača prijavi, najbolje je privremeno izbjeći ulazak u more.