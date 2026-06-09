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Popodnevno kupanje kraj Splita pretvorio se u bolnu agoniju: 'Peklo nas je cijelo tijelo'

Popodnevno kupanje kraj Splita pretvorio se u bolnu agoniju: 'Peklo nas je cijelo tijelo'
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Foto: Dalmacija Danas/Grgo Jelavic/PIXSELL

Njihova brojnost može varirati ovisno o temperaturi mora, morskim strujama, vjetru i dostupnosti hrane

9.6.2026.
21:28
Tajana Gvardiol
Dalmacija Danas/Grgo Jelavic/PIXSELL
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Trojica mladića otišla su u utorak poslijepodne na plažu u Stobreču. Nekoliko minuta nakon ulaska u more osjetili su snažno peckanje po tijelu, a ubrzo su shvatili da su ih opekle meduze.

Popodnevno kupanje kraj Splita pretvorio se u bolnu agoniju: 'Peklo nas je cijelo tijelo'
Foto: Dalmacija Danas

"Otišli smo na plažu oko 18.30. More je toplo i bio je gušt boraviti u njemu, ali već nakon pet minuta osjetili smo da nas nešto strašno počinje peći po tijelu. Odmah smo shvatili da se radi o meduzama”, ispričao je čitatelj za Dalmaciju Danas. Opekline nisu bile bezazlene. 

Popodnevno kupanje kraj Splita pretvorio se u bolnu agoniju: 'Peklo nas je cijelo tijelo'
Foto: Dalmacija Danas

"Jednom od nas meduza je opekla područje oko očiju, a nama dvojici razne dijelove tijela, najviše noge", navodi. Mladići su odmah po izlasku s plaže nazvali 112. Ondje su ih spojili s liječnicom iz KBC-a Split, koja im je dala upute što dalje trebaju napraviti.

Meduze nisu rijetkost u Jadranu

Pojava meduza u Jadranu nije neobična, osobito u toplijem dijelu godine. Njihova brojnost može varirati ovisno o temperaturi mora, morskim strujama, vjetru i dostupnosti hrane. Iako većina susreta s meduzama ne završava ozbiljnim posljedicama, opekline mogu biti vrlo bolne, osobito ako zahvate osjetljiva područja poput lica, očiju ili veću površinu kože.

Popodnevno kupanje kraj Splita pretvorio se u bolnu agoniju: 'Peklo nas je cijelo tijelo'
Foto: Dalmacija Danas

Meduze žare pomoću žarnica, stanica koje se nalaze na njihovim lovkama. Pri dodiru s kožom mogu ispustiti otrov koji izaziva peckanje, crvenilo, bol, svrbež, oticanje, a ponekad i mjehuriće. Kod osjetljivijih osoba moguća je i jača reakcija.

Što napraviti ako vas opeče meduza?

Prvo i najvažnije - odmah izađite iz mora i ostanite mirni. Zahvaćeno mjesto nemojte trljati rukama, ručnikom ni pijeskom jer se tako stanje može pogoršati. Mjesto opekline najbolje je isprati morskom vodom, a ne slatkom vodom. Ako su na koži ostali dijelovi lovki ili žarnjaka, treba ih pažljivo ukloniti pincetom ili rubom kartice, bez grubog struganja kože. Ruke je pritom dobro zaštititi.

Popodnevno kupanje kraj Splita pretvorio se u bolnu agoniju: 'Peklo nas je cijelo tijelo'
Foto: Dalmacija Danas

Bol se može ublažiti uranjanjem zahvaćenog dijela tijela u toplu vodu, ali ne toliko vruću da izazove opeklinu. Ako to nije moguće, mogu pomoći topli oblozi. Kod blažih reakcija mogu se koristiti sredstva protiv bolova, a kod svrbeža ili crvenila ljekarnik ili liječnik mogu preporučiti odgovarajući pripravak.

Popodnevno kupanje kraj Splita pretvorio se u bolnu agoniju: 'Peklo nas je cijelo tijelo'
Foto: Dalmacija Danas

Ne preporučuje se ispiranje slatkom vodom, trljanje, stavljanje alkohola, amonijaka ili urina na opečeno mjesto. Riječ je o čestim "narodnim savjetima" koji mogu dodatno nadražiti kožu.

Kada treba potražiti liječničku pomoć?

Liječničku pomoć treba potražiti ako je opeklina u području oka, lica, vrata ili genitalija, ako je zahvaćena velika površina kože, ako bol ne popušta, ako se pojave otežano disanje, vrtoglavica, mučnina, slabost, osip po tijelu ili oticanje usana i lica.

Poseban oprez potreban je kod djece, starijih osoba, kroničnih bolesnika i osoba sklonih alergijskim reakcijama.

Današnji slučaj iz Stobreča još je jedan podsjetnik kupačima da i u poznatom, toplom i naizgled mirnom moru treba biti oprezan. Ako primijetite meduze u plićaku ili ih netko od kupača prijavi, najbolje je privremeno izbjeći ulazak u more.

MeduzeJadransko MoreJadranSplitStobrečOpekline
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