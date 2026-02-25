Zbog sićušnih stvorenja zatvorena omiljena turistička plaža: Ako ih nagazite - požalit ćete

Omiljena turistička plaža zatvorena je za kupanje nakon što je viđena otrovna meduza - Plavi gumb. Turisti su upozoreni da ne ulaze u vodu na plaži Princess na Similanskim otocima u Tajlandu nakon što je jarkoplava meduza viđena na obali, piše The Sun.

Dužnosnici Phang Nge izdali su obavijest o javnoj sigurnosti nakon što su stvorenja viđena na istočnoj obali otoka, lokalno poznatoj kao prednja plaža. Ove meduze prepoznatljive su po jarko plavoj boji. Ime su dobile po karakterističnom središtu u obliku gumba oko kojih se prostire mnogo pipaca.

Službenog naziva Porpita porpita izgleda i kao izvanzemaljsko oko. Iako nisu smrtonosne, kontakt s Plavim gumbom uzrokuje trenutačni osjećaj peckanja ili žarenja. Može uzrokovati otekline, crvenilo, svrbež ili mjehuriće. Ozbiljnije komplikacije su rijetke.

Nipošto ne ispirati slatkom vodom

Meduze često dospiju na obalu - ali i dalje mogu opeći kada su na kopnu. U slučaju ako vas opeče, preporučuje se pranje zahvaćenog područja morskom vodom. Slatka voda ne smije se odmah koristiti. S tijela treba odmah ukloniti pipke koji su ostali zalijepljeni. Svatko tko osjeti jaču bol ili dobije osip, treba odmah upozoriti nadležne na plaži.

Similanski otoci nalaze se oko 60 milja sjeverozapadno od Phuketa u Andamanskom moru. Arhipelag je 1982. godine proglašen morskim nacionalnim parkom, a njegove plaže popularne su među turistima i lokalnim stanovništvom.

Plava meduza je mala, plutajuća meduza koja se često nađe na plažama, posebno u toplijim obalnim vodama. Unatoč imenu, nije prava meduza - zapravo je kolonija sitnih životinja koje žive zajedno i djeluju kao jedan organizam. Stvorenje izgleda kao mali plavi ili tirkizni disk s blago podignutim središtem, okružen kratkim, finim pipcima. Pipci sadrže žareće stanice koje se koriste za hvatanje sitnog planktona i druge sitne hrane u vodi.

Plava meduza pluta po površini oceana, pokretana vjetrovima i strujama. Ako je pronađete na plaži, divite joj se sa sigurne udaljenosti i pustite je na miru.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalmacija u borbi s morem! Vatrogasac: 'Konstantno smo pod vodom, ljudi više i ne zovu'