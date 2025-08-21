Popularna plaža zabranila kupanje turistima: Iz dubine stigla ubojita stvorenja veličine Pokemona

Turistima je zabranjen ulazak u dio mora na španjolskoj Costa Blanci zbog invazije otrovnih plavih zmajeva.

Kategorizirani kao morski puževi, smrtonosna stvorenja nazivaju se i "najljepšim ubojicama u oceanu".

Tajanstvena i rijetko viđena plava morska zvijer - poznata i kao plavi anđeo s krilima poput zmaja - duga je nešto više od dva i pol centimetra, ali s opasnim žalcem.

Grabežljivac je koji se hrani otrovnim meduzama, a njihov otrov skladišti u svome tijelu i kasnije ga koristi za vlastitu samoobranu. Njegova je žrtva među raznim žarnjacima i zloglasna otrovna portugalska krstarica koju posebno voli i na čiji je otrov imun.

Kanibalističke zvijeri nalik Pokemonima

Iako izgledaju poput mini Pokemona, zvijeri mogu postati čak i kanibalističke - ponekad jedući jedna drugu u zatočeništvu, piše The Sun.

Kako bi se zaštitili kupači na ovom popularnom dijelu obale u Španjolskoj, postavljene su crvene zastave, a spasioci oglašavaju upozorenja megafonima.

Regulativne zastave podignute su na plažama u Guardamar del Seguri, sjeverno od Torrevieje, nakon pojave plavih zmajeva. Turisti koji se ogluše, dobit će paprene kazne.

Plavi zmajevi pronađeni su na Playa Vivers, koja se nalazi između ušća rijeke Segure i plaže Babilonia.

Gradonačelnik Guardamara del Segurea Jose Luis Saez jučer je na X-u potvrdio naredbu o zabrani ulaska u more.

"Crvena zastava na plažama Guardamara. Kupanje je zabranjeno nakon pojave dva primjerka Glaucus atlanticus, poznatog kao Plavi zmaj, na plaži Vivers.“

Upozorili su ljude da ne diraju plavog zmaja

Tipični simptomi uboda sjajnog plavog zmaja uključuju mučninu, bol, povraćanje i akutni alergijski kontaktni dermatitis.

"Podsjećamo ljude da unatoč jarkoj i upečatljivoj boji i maloj veličini od 3,8 cm, trebaju se kloniti ove životinje zbog njenog uboda", upozorio je.

"Ako vidite jedno od ovih stvorenja, nemojte ga dirati, čak ni s rukavicama, obavijestite spasioce i druge vlasti. Ako vas ubode, operite zahvaćeno područje slanom vodom i uputite se u najbližu točku prve pomoći ili zdravstveni centar. Ova stvorenja su otrovna i njihovi ubodi mogu uzrokovati mučninu, bol i povraćanje", dodao je.

Crvene zastave istaknute su u nedjelju na plaži Santa Barbara u La Linea de la Concepcion blizu Gibraltara.

Policija je dobila dojavu o viđenju plavog zmaja, a kasnije ih je još šest pronađeno rasutih po obali.

Plavi zmajevi se pojavljuju diljem svijeta, od Španjolske do Australije.

U travnju ove godine Španjolsku je pogodila spektakularna invazija još jednog plavog morskog stvorenja - male plave meduze.

Plaža Playa del Cura na Gran Canariji bila je prekrivena desecima tisuća lignjastih meduza jedriličara.

