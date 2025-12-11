Kapetan Betisa se prisjetio Oršića pa rekao: 'Dinamo je velika momčad, ali...'

Betisov kapetan Marc Bartra rekao je u razgovoru za Hinu da očekuje zahtjevnu utakmicu u četvrtak s Dinamom jer zagrebačku momčad smatra kvalitetnom unatoč posljednjim porazima u Europskoj ligi.

"Očekujem jako zahtjevnu utakmicu u kojoj ćemo morati biti koncentrirani svih 90 minuta jer je Dinamo kvalitetna momčad. Ne smiju nas zavarati njegovi posljednji rezultati u Europi", izjavio je u srijedu navečer 34-godišnji branič.

Bartra, koji je u subotu nastupio 200. put za Betis u susretu s Barcelonom, predvodit će Andalužane s kapetanskom vrpcom oko ruke jer je ozlijeđen prvi kapetan Isco.

Dinamo će se suprotstaviti u Zagrebu šestoplasiranoj ekipi španjolskog prvenstva nakon poraza 0-4 od Lillea i 0-3 od Celte Vigo, ali istovremeno i povratka na prvo mjesto u hrvatskom prvenstvu.

"Dinamo je velika hrvatska momčad, koja je trenutno lider u svom prvenstvu, s odličnim pojedincima", napomenuo je Bartra.

Ove dvije momčadi susrele su se u veljači 2024. kada je Dinamo izborio prolazak u osminu finala Konferencijske lige odigravši na Maksimiru 1-1 nakon što je slavio s 1-0 u Sevilli.

"Sjećam se te utakmice premda nisam nastupio u njoj. Njome smo se bili oprostili od Europe, ali nam je bila velika škola", rekao je Bartra.

Betis je iduće sezone došao sve do finala Konferencijske lige gdje je izgubio s 1-4 od londonskog Chelsea.

"Navikli smo igrati protiv velikih ekipa jer ih je u našem španjolskom prvenstvu puno. Mi smo talentirana skupina igrača i jako smo predani postizanju cilja", napomenuo je Katalonac.

Betis će ove sezone pokušati osvojiti Europsku ligu u kojoj trenutno zauzima peto mjesto među 36 klubova.

"Ove sezone nam je cilj biti na što je moguće višoj poziciji u prvenstvu te pokušati osvojiti jedan naslov - Europsku ligu ili španjolski Kup", objasnio je kapetan zeleno-bijelih.

Bartra, koji je igrao i za Borussiju Dortmund i turski Trabzonspor, ponikao je u Barceloni. Za Katalonce je upisao 103 nastupa od 2012. do 2016. Dvije godine je igrao u Barceloni s hrvatskim veznim igračem Ivanom Rakitićem s kojim je 2015. osvojio Ligu prvaka.

"Hrvatska je dala jako dobre igrače, a ja bih istaknuo Ivana Rakitića. S njim sam igrao u Barceloni, a osim što je sjajan nogometaš, dobar mi je prijatelj. Također bih istaknuo i nekadašnjeg Dinamovog igrača Mislava Oršića koji mi je bio suigrač u Trabzonsporu", zaključio je bivši igrač Barcelone.

