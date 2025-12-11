Kladionice otpisale Dinamo, ali Rijeci daju šansu za veliku pobjedu u Europi

Europska večer počinje na Maksimiru, gdje Dinamo u 18:45 dočekuje Betis. Utakmica nosi ogroman teret, još jedan poraz ozbiljno bi poljuljao Dinamove ambicije u Europi. Ni kladionice nisu optimistične: pobjeda Modrih stoji na 3.80, remi na 3.70, dok je trijumf Betisa postavljen na 2.15.

Nakon Zagreba, pozornost se seli na Rujevicu. Rijeka od 21 sat igra protiv slovenskog prvaka Celja u dvoboju koji može ući u klupsku povijest. Celje ove sezone ima bolje europske rezultate, ali unatoč tome, bookmakeri Rijeku vide kao favorita, njezina pobjeda je na 2.15, dok su remi i pobjeda Celja na 3.80.

Tri boda bi Rijeku gurnula u povijesni iskorak: prvi put bi izborila prolazak grupne faze nekog UEFA-inog natjecanja. Dinamo traži spas, Rijeka juri iskorak... Hrvatsku očekuje europska večer visokog uloga.

