SRETNO NAŠI /

Gdje gledati večerašnje utakmice Dinama i Rijeke? Evo rasporeda

Gdje gledati večerašnje utakmice Dinama i Rijeke? Evo rasporeda
Foto: Matija Habljak/pixsell

Iako kladionice španjolskom sastavu daju ulogu favorita, Dinamo računa na domaći teren

11.12.2025.
7:55
Matija Habljak/pixsell
Na Maksimiru se večeras pali europska rasvjeta. Dinamo od 18:45 dočekuje Betis u susretu koji plavi kamp označava kao priliku za povratak nakon dva bolna poraza u Europi.

Iako kladionice španjolskom sastavu daju ulogu favorita, Dinamo računa na domaći teren, publiku i činjenicu da ovakvi dvoboji često prkose prognozama. Prijenos utakmice ide na Arena Sportu 1.

Rijeka nešto kasnije, od 21 sat, ulazi u svoj europski izazov. Na Rujevicu stiže Celje u 5. kolu Konferencijske lige. Riječani s pet bodova u prva četiri kola drže sve u svojim rukama, a trener Victor Sanchez traži pobjedu koja bi momčad približila prolasku dalje.

Uz atmosferu koja je ove sezone konstanta na Rujevici, Rijeka vidi večeras dobru šansu za novi iskorak. Utakmica se prenosi na Arena Sportu 2.

POGLEDAJTE VIDEO: Fruk uoči derbija s Hajdukom: "Vjerujemo da možemo vratiti osmijeh navijačima"

