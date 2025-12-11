Smail Prevljak otvoreno o situaciji u hrvatskom nogometu: 'Nije mi jasno što se dogodilo u Osijeku'

Nakon spektakularne večeri na Opus Areni, gdje je Smail Prevljak s tri gola i dvije asistencije donio pobjedu Istri, razgovarali smo s bosanskohercegovačkim napadačem. Njegova je izvedba zaradila i ovacije domaće publike, što je rijetkost u modernom nogometu.

U ekskluzivnom intervjuu za Net.hr, Prevljak otkriva dojmove s utakmice, govori o nevjerojatnoj atmosferi i najavljuje nadolazeći derbi s Rijekom. U nastavku uspoređuje HNL s ligama Austrije, Belgije i Njemačke, komentira rad s trenerom Rierom te otkriva favorite za naslov. Nezaobilazna tema je i reprezentacija BiH i kapetan Edin Džeko.

Dojmovi nakon velike pobjede u Osijeku i sjajne vaše predstave s tri gola i dvije asistencije...

"Pa sigurno, rekao sam da je to jedna od najboljih utakmica od kada sam došao u Istru. Ni jednoj ekipi nije jednostavno zabiti pet golova, a pogotovo na stadionu Osijeka. Bez obzira na njihovu krizu, mislim da je to jako teško. To će nam biti vjetar u leđa za daljnji rad."

Kako komentirate atmosferu na Opus Areni? Publika je čak navijala za vas...

"Nije logično to što se događalo na Opus Areni, ali mislim da su svi navijači bili u očaju. Iako ja sam mišljenja da navijači kada dođu na stadion trebaju podržavati ekipu 90 minuta. Kad završi utakmice, zviždi i radi što hoćeš... Ja sam dobio aplauz kada sam izlazio, ne znam kako da to iskomentiram, hvala im na tome, ali samo i dalje mišljenja da trebaju podržavati domaću ekipu."

Slijedi Rijeka...

"Atmosfera nakon utakmice u Osijeku je puno bolja, nećemo stati na tome i opustiti se. Nema opuštanja ni na treninzima. Znamo što nas čeka u derbiju. Pobjedom možemo do trećeg mjesta koje nam je svima cilj, taj izlazak u Europu, iako je još rano pričati o svemu tome.

To nikako neće biti laka utakmica iako ćemo ući s velikim samopouzdanjem. Očekujemo veliku podršku naših navijača. Mislim da igramo jednu povijesnu sezonu, fali nam dva boda da to bude nešto što se nikada nije dogodilo. Napadamo treće mjesto i nadamo se da tamo možemo dočekati taj drugi dio sezone."

Jeste li zadovoljni s načinom rada trenera Riere?

"I dok je bio trener Goran Tomić mislim da smo imali sistem po kojem smo igrali i stalno ga pokušavamo prenijeti na teren. Mislim da cijelu sezonu ne igramo loše, falilo nam je malo sreće. Neke bodove smo izgubili doslovno u zadnjim minutama, mogli smo danas imati pet šest bodova više. Ne želim uspoređivati ni jednog trenera, ali sada smo na nekom nivou na kojem želimo igrati."

Bili ste u Austriji, Belgiji, Njemačkoj... kako uspoređujete te lige s HNL-om?

"Da budem iskren, zadnje dvije tri sezone sam intenzivno pratio HNL i vidio sam veliki napredak. Tu ima puno individualaca koji mogu rješavati utakmice. Svaka ekipa ih ima... Vani se igra na kolektiv, to je glavna razlika HNL u odnosu na austrijsku, belgijsku ili njemačku ligu. HNL je na dobrom putu. Fali taj izlazak u Europu nekog kluba osim Dinama kako bi se taj koeficijent dizao i kako bi od toga profitirala cijela liga i momčadi u njoj."

Gdje je najteže igrati u HNL-u?

"Nisam još igrao u Zagrebu protiv Dinama, a za Vukovar su mi prenijeli da je najteže gostovanje u ligi jer je najzeznutije igrati. Ja mislim da je najgore igrati na Poljudu, tamo je ta publika koja ih nosi 90 minuta..."

Tko je glavni favorit za naslov?

"Teško je to reći, sve je prošle godine bilo jako izjednačeno. Svako je mogao osvojiti, eto Rijeci je 'upalilo'. Ove godine bih dao prednost Dinamu, imaju kadar koje je dugačak, u HNL-u mogu igrati neki drugi igrači koji mogu uskočiti, ako su 'prvotimci' umorni ili ozlijeđeni. Svaku utakmicu imaju nekoga novog za ubaciti ako 'zaškripi'..."

Ako nastavite s ovakvom formom, je li realno očekivati poziv u BiH reprezentaciju?

"Slagao bih kada bih rekao da se ne nadam, naravno da se nadam. Moje je da radim i postižem golove, a sve ostalo je na izborniku. Svi znaju što imaju u meni. Došla je nova energija u reprezentaciju, to se vidi i sa strane. Pričao sam s ljudima koji su unutra, da se to osjeti. Mislim da će u budućnosti ova reprezentacija tek doći do svog vrhunca koji se očekuje od nas. Utakmica u Walesu neće biti nimalo lagana. Sad je Sjeverna Makedonija igrala tamo pa je primila sedam komada, to je najbolji pokazatelj u kakvoj su oni formi. Imamo šanse tamo, utakmice protiv Rumunjske i Austrije je pokazala da ova reprezentacija vrijedi."

Džeko je na zalasku karijere, što pamtite u razdoblju igranja s njim?

"Prvi put sam u reprezentaciju BiH došao prije cca sedam godina. Prije toga sam Džeku viđao samo na televiziji, osjećao sam neki strah i tremu kad vidiš Edina ispred sebe. Kada ga upoznaš shvatiš da nikada ne bi mislio da je to takva jedna veličina, jako je jednostavan i jako se daje za reprezentaciju. Svaki igrač se pored njega osjeća sigurno. Igrao sam s njim u tandemu i stvarno mogu potvrditi da sam se osjećao sigurno. To je velika stvar za mlade igrače koji su tamo sada. On je primjer svima kako se neka reprezentacija vodi s terena."

