Ovako nešto se nije dogodilo 24 godine: Napadač Istre ponovio učinak legendarnih napadača

Smail Prevljak potopio je Osijek s tri pogotka i dvije asistencije. Istra je pobijedila 5:1 i tako produbila krizu Osijeka. Bosanskohercegovački napadač sudjelovao je u svih pet golova.

Od kada je Lige 10, niti jedan igrač nije uspio zabiti tri gola i asistirati za dva u SHNL-u. Vrijedni ljubitelji HNL-a s Ofenzive izvukli su podatak da se to dogodilo samo dva puta od kada je hrvatskog prvenstva. Goran Vlaović je za Dinamo 1993. u Belišću također zabio hat-trick i dva puta asistirao u pobijedi 6:0.

Ivica Olić bio je još bolji za Zagreb 2001. u pobijedio 8:0 nad TŠK-om iz Topolovca. Slavonska lola je zabila četiri pogotka uz dvije asistencije. Doprinos od 6 golova u jednoj utakmici još je imao tek Marijo Dodik koji je sâm zabio 6 komada Varteksu kao igrač Slaven Belupa u epskoj 7:1 pobjedi 2000. godine.

“To mi je pošlo za rukom triput u Austriji i dvaput u Belgiji, evo konačno mi se otvorilo i u HNL-u. Drago mi je da je stigla potvrda mojih napadačkih vrijednosti, znam zašto sam došao u Istru 1961 i što se od mene očekuje. Vjerujem da sam ovom utakmicom u Osijeku potvrdio da su čelnici kluba bili u pravu kad su me dovodili. Vjerujem da će biti još ovakvih utakmica", kazao je Prevljak za stranice SHNL-a.

