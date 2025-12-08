Toni Fruk povukao znakovit potez, znači li ovo transfer već na zimu?

Toni Fruk najvrjedniji je eksponent SHNL-a. Iako se u jednom trenutku ljetos činilo da je transfer sigurna stvar, to se nije dogodilo i Fruk je ostao na Kvarneru. Dojam je da je odradio odličnu polusezonu i da si je još podigao cijenu.

Hoće li do transfera doći već na zimu ili će se čekati ljeto, nije jasno, ali znakovit bi mogao biti posljednju potez riječkog pulena. Naime, Toni Fruk je potpisao za dobro poznatu nogometnu agenciju koju vodi Andy Bara, Niagara sports company. Toni Fruk briljira u SHNL-u s osam golova i dvije asistencije u 16 utakmica.

je zabio jedan pogodak u četiri utakmice, a znamo da je pod prismotrom skauta najvećih nogometnih klubova pa nije ne moguće da već u siječnju napusti Rijeku za pozamašan iznos.ga cijeni na 9 milijuna eura.

