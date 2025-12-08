Jedan gol promijenio je sve: Evo koga kladionice vide kao prvaka na kraju sezone

Kladionice su već u završnim trenutcima derbija pripremile ponudu za osvajača SuperSport HNL-a, no pogodak Arbera Hoxhe u 13. minuti sudačke nadoknade resetirao je prognoze i donio konačnih 1:1 na Maksimiru.

Iako bi Hajduku pobjeda značila veliki skok u šansama za naslov, ni remi nije prošao loše. Nakon kiksa protiv Varaždina i Dinamove pobjede u Velikoj Gorici, koeficijenti su prije derbija snažno favorizirali Modre (1.35), dok je kvota na Hajduk iznosila 3.20.

Nakon remija, situacija se tek blago promijenila: Dinamo je sada na 1.40, a Hajduk na 3.00. Ukratko, iako je Hajduk na terenu žalio za pobjedom, prema kladionicama je odigrao utakmicu u svoju korist.

Rijeka se u istoj rundi vratila pobjedama, svladala Vukovar 1991 s 3:1 i gotovo prepolovila svoj koeficijent za naslov — sa 150 na 80. Unatoč pomaku, obrana titule i dalje izgleda daleko, iako se momčad s Kvarnera približila na „samo“ desetak bodova Hajduku i Dinamu.

