FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PROMJENA U 113. MINUTI /

Jedan gol promijenio je sve: Evo koga kladionice vide kao prvaka na kraju sezone

Jedan gol promijenio je sve: Evo koga kladionice vide kao prvaka na kraju sezone
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Momčad s Kvarnera približila se na „samo“ desetak bodova Hajduku i Dinamu...

8.12.2025.
7:55
Sportski.net
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kladionice su već u završnim trenutcima derbija pripremile ponudu za osvajača SuperSport HNL-a, no pogodak Arbera Hoxhe u 13. minuti sudačke nadoknade resetirao je prognoze i donio konačnih 1:1 na Maksimiru.

Iako bi Hajduku pobjeda značila veliki skok u šansama za naslov, ni remi nije prošao loše. Nakon kiksa protiv Varaždina i Dinamove pobjede u Velikoj Gorici, koeficijenti su prije derbija snažno favorizirali Modre (1.35), dok je kvota na Hajduk iznosila 3.20.

Nakon remija, situacija se tek blago promijenila: Dinamo je sada na 1.40, a Hajduk na 3.00. Ukratko, iako je Hajduk na terenu žalio za pobjedom, prema kladionicama je odigrao utakmicu u svoju korist.

Sve o Dinamu i Hajduku čitajte na portalu Net.hr!

Rijeka se u istoj rundi vratila pobjedama, svladala Vukovar 1991 s 3:1 i gotovo prepolovila svoj koeficijent za naslov — sa 150 na 80. Unatoč pomaku, obrana titule i dalje izgleda daleko, iako se momčad s Kvarnera približila na „samo“ desetak bodova Hajduku i Dinamu.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamov junak iz Gorice najavio Hajduk: 'Trebamo se postaviti kao prvaci i ići na tri boda'

DinamoHajdukKladionica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PROMJENA U 113. MINUTI /
Jedan gol promijenio je sve: Evo koga kladionice vide kao prvaka na kraju sezone